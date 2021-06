La chicana de Juana Viale a Gladys Florimonte por votar a Alberto Fernández: “Querías un cambio y estás viviendo de ahorros”

Juana Viale y Gladys Florimonte protagonizaron un incómodo momento en la última emisión de “La noche de Mirtha” (El Trece), donde la actriz de 62 años reconoció estar desilusionada con el presidente Alberto Fernández por su delicada situación económica.

Florimonte había sido invitada al programa luego de revelar que se había mudado a Villa Carlos Paz y que “vive al día” por la falta de trabajo. “No tengo lujos, ni siquiera me compro ropa. Me voy a quedar con una sola tarjeta, hoy tengo solo para sobrevivir”, dijo.

Con ese antecedente, Juanita le expresó a Gladys: “Cuando estaba la abuela (Mirtha Legrand), dijiste que querías un cambio y lo ibas a votar a Alberto. Tuviste un cambio: vendiste tus autos, estás viviendo de ahorros”. Y agregó: “Dijiste que no te sentías libre”.

Gladys le contestó: “Yo amo a la Argentina. Culpa de todos estos (los dirigentes políticos), ¿por qué yo me tengo que ir? Si yo amo a este país”.

La periodista Carolina Losada, también invitada a la mesa, le consultó a la actriz: “¿Volverías a votar a Alberto si tuvieras la oportunidad”. “Qué mala que sos”, retrucó Gladys.

“Yo, como le dije a Mirtha, quería un cambio. Y me pareció que después del otro gobierno, este era un buen cambio. Yo lo vuelvo a repetir: soy peronista de cuna, no soy ni albertista ni kirchnerista, ni nada por el estilo”, confesó Gladys.

“Me fui a Córdoba. El gobernador (Juan) Schiaretti dentro de todo abrió las cosas. Se podía estar. Empecé a laburar, pude hacer la temporada. Y si hoy me decís, no voy a votar a nadie. No le creo a nadie. No votaría a nadie, son puro piripipí”, cerró la actriz.