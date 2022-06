La chica que era corista de Rusherking, superó un ataque de pánico y cautivó al jurado en La Voz Argentina

Sabrina Carbonel es oriunda de Presidente Derqui, Buenas Aires, tiene 18 años y se presentó a las audiciones a ciegas de La Voz Argentina cantando “Episodios” de María Becerra. La joven fue elegida para la segunda instancia del reality y se sumó al Team de los hermanos Montaner.

La participante conmovió al jurado al revelar el difícil momento que sufrió meses atrás cuando cantó con Rusherking y sufrió un ataque de pánico en pleno show.

Sabrina relató lo mucho que significa la música en su vida. “De chiquita, mi mamá se reía porque yo me miraba al espejo, cantaba y lloraba. Me emocionaba yo sola”.

“Cantaba con mis amigas en el colegio, a los gritos y desafinando para joder a los demás. Pero en un momento noté que me empezó a gustar y que no era un chiste como pensaba, así que le dije a mi papá que quería estudiar canto”, afirmó.

Sabrina Carbonel junto a su familia.

“Soy muy fan del programa y siempre soñé con formar parte. Fede Gómez, que fue semifinalista de La Voz Argentina 2018, es una de las personas más importantes en mi vida: me volví su fan y hoy en día es mi profesor y padrino musical. Gracias a él, no dejé la música. Fede me acompañó en un momento muy difícil”, reveló la participante de esta nueva temporada del reality.

Sabrina cantó un tema de María Becerra, e hizo que Ricardo Montaner, Mau y Ricky y Soledad Pastorutti se diesen vuelta para intentar sumarla a las filas de sus respectivos equipos. La joven finalizó la canción muy emocionada casi se pone a llorar.

“Estoy contenta y agradecida con ustedes, el público y la producción por haberme recibido con tanto amor. También lo estoy conmigo misma porque esta es la segunda vez que me subo a un escenario tras haber sufrido un ataque de pánico en pleno show, así que me agradezco por haberme dado una nueva oportunidad”, dijo Carbonel emocionada.

“¿Cuándo te pasó?”, preguntó Montaner. “Fue en agosto del año pasado y fue muy fuerte porque esto es lo que amo y lo que quiero. Creo que vine acá a demostrar eso”, dijo la participante, contando su experiencia.

“Trabajé como corista de Rusherking, a quien le mando un beso porque lo admiro y quiero mucho. En ese momento, siendo muy fan de él, de María, de FMK, Lit Killah y los chicos del ambiente, pasé en una semana de querer dejar la música a estar en un teatro agotado y lleno de gente. La situación me superó a tal punto que tuve un ataque de pánico”, reveló Sabrina.

Para finalizar la joven aseguró: “Hoy vine y quiero disfrutar, quiero dar todo de mí”.