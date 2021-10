La carta de ¿amor? de Mauro Icardi a Wanda Nara: “Arruinaste todo por un chat de mierda”

Este lunes, después de tantas idas y vueltas, Wanda Nara confirmó su reconciliación con Mauro Icardi. “Fuimos al abogado. En dos días Mauro, aceptó todas las condiciones y firmamos el acuerdo. Al día siguiente, me escribió una carta como nunca nadie me había escrito jamás: ‘Te di todo y tenés todo, ojalá puedas ser feliz porque eso me haría feliz a mi’. Y ahí me di cuenta de algo: que teniendo todo no tengo nada si no estoy con el”, reveló la empresaria en un largo y elocuente posteo donde comentó todo lo que fue sintiendo y cómo enfrentó la situación familiar que puso en jaque mate a su clan.

Ahora, Yanina Latorre contó en “Los Ángeles de la Mañana” que el domingo Wanda le había enviado la famosa carta del futbolista del PSG, la cual leyeron en vivo. “Es eterna, pero hay un momento que le dice ‘estoy podrido que le mandes todo a la prensa’. No es una carta de amor”, adelantó la panelista.

“Una vez más te demostré las cosas como te las digo. Nunca te mentí, solamente tuve un error de pelotudo. Ahí tenés firmados todos nuestros sueños de hace 8 años. Espero que ahora lo disfrutes y estaré tranquilo porque sé que el resto de mi vida no tendrás nada para reprocharme”, le dijo Icardi a su mujer.

“Te estás equivocando y mucho, y no te das cuenta. Lo único que querés es divorciarte. También te dije que pidas lo que quieras. No soy una persona de mierda. Soy una persona de bien y me entregué completamente a vos desde el día que empezamos. Lo sabés vos y lo saben todos. Soy un gran padre, doy la vida por mis hijas y eso me hace sentir orgulloso. Soy un gran padrastro, que desde el minuto cero di la vida por los nenes para hacerlos felices”, se defendió Mauro.

“No me interesa lo material, todo lo material te lo entregué siempre a vos. Siendo millonario me visto en H&M y ropa de Amazon”, remarcó el jugador para demostrar su humildad.

Mientras todos esperaban palabras de amor, Mauro Icardi le dijo a Wanda: “No puedo seguir aguantando tus malos tratos, tu ningunearme, ignorarme, pelotudearme como hacés. Yo no soy una mierda y no me lo merezco. Espero que con todo lo material que querías seas feliz, ya lo tenés en tu poder. Arruinaste todo por un chat de mierda, un chat que no significaba nada para mí. Estas ciega y no podes ver más allá del teléfono”.

“Gracias por todo lo que fuimos, gracias por las dos hijas que me diste, por el apoyo de siempre. Perdón por ser la mierda que fui y perdón por perder todo por un error. Espero que seas feliz, y que si no es a mi lado encuentres dónde serlo”, finalizó el futbolista en su carta a su mujer.