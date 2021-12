L-Gante reveló qué es lo más excéntrico que ha comprado

Sin casi imaginar la popularidad que tomaría su nombre en toda la Argentina, L-Gante se convirtió en el favorito de muchos a la hora de escuchar cumbia, y es que no es cualquiera sino la cumbia 420 la que eligió Tini Stoessel, por ejemplo, para hacer un feat.

El músico de General Rodríguez ha estado como invitado en los programas más vistos de la televisión como “Almorzando con Mirtha Legrand” y “PH”, cantó en el último programa de “Showmatch” y estuvo codo a codo con Marcelo Tinelli.

La fama ganada en menos de un año y la fortuna obtenida le sirvieron mucho al músico que construyó su propia casa de tres pisos y que formó una familia con Tamara Báez y su beba Jamaica. Pero hubo una compra de varias cifras que lo tienen feliz porque reflejan su gusto y esfuerzo realizado.

L-Gante confesó cuál es el lujo más grande que se ha dado

Cuál es el lujo más excéntrico que ha comprado L-Gante?

El trabajo de L-Gante le da muchos frutos y su vida cambió de un mes al otro en cuanto a las cosas materiales porque si uno escucha a sus allegados, sigue siendo el mismo chico de barrio de antes, con los mismos valores.

En una entrevista con Gente Online, el cantante de cumbia 420 confesó que lo más excéntrico que ha comprado son cuatro autos Mercedes Benz de alta gama.

“El dinero facilita un poco más las cosas. La plata me borró la preocupación del comer. Eso más que nada. Ya no me preocupo más por comer el día a día”, confió.

A la vez que aclaró que él no cree tener “gastos de lujo” aunque después de pensarlo unos segundos, soltó: “No gasto nunca. Quizá de vez en cuando me hago un gusto y es un gusto caro”.

Y ante la pregunta de cuál había sido el último, contestó: “Fui y me compré cuatro Mercedes Benz. Uno para mi mamá, uno le regalé a mi manager y después los otros dos los tengo para que los usen mis amigos y mi familia”.