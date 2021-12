Fabián Gianola presentó su declaración escrita ante la Justicia y reafirma su inocencia

El caso de Fabián Gianola sigue sumando capítulos, a las acusaciones formales de abuso sexual de dos mujeres se le sumó una declaración pública del actor en el que dijo ser inocente y ahora, finalmente habló ante la Justicia a través de un documento escrito en el que reafirma no tener nada que ver con lo que se le acusa.

En la primera citación de la jueza del caso, el artista se negó a declarar y ahora presentó 26 páginas prestando su mirada del asunto. En el documento al cual tuvo acceso Teleshow, Fabián dice que las acusaciones son una mentira y se refiere a una de las denunciantes como “psiquiátrica”.

Además, en la declaración escrita presentada en las últimas horas del martes, confiesa estar seguro de que las mujeres que ensucian su nombre lo están haciendo para tener “mayor fama”.

Qué dice la declaración que Fabián Gianola presentó ante la Justicia

En 26 páginas escritas, el artista argentino pudo declarar ante la jueza y ahora ella determinará cómo proceder en el caso que lo tiene como acusado de abusar sexualmente a, al menos, dos mujeres.

“En primer lugar, quiero manifestar que niego enfática y categóricamente todos y cada uno de los hechos que se me imputan en este proceso, tanto los referidos por la Sra., Fernanda Meneses como los descriptos por la Sra. Marcela Viviana Aguirre. Los siete hechos que se han puesto en mi conocimiento al momento de llevarse a cabo el acto procesal referido en el punto anterior no han ocurrido y soy completamente inocente de dichas imputaciones”, se lee en el documento.

“Entiendo el móvil por el que dos personas inescrupulosas, luego de relacionarse laboralmente conmigo y no habiendo obtenido el crecimiento que ambicionaban, buscaron instalarse en los medios de comunicación para acceder a mayor fama a partir de estas mendaces denuncias que me perjudican en forma integral. Digo ‘integral’ porque han menoscabado mi buen nombre y honor, mi paz, mi felicidad, mi estabilidad emocional, mi familia, mi trabajo y mi dignidad”, suma.

La declaración escrita que Fabián Gianola presentó en la Justicia

Además precisa: “A esta altura de los acontecimientos considero que incluso la Sra. Fernanda Meneses puede estar transitando desde hace algunos años alguna patología psiquiátrica, ya que ha escalado en distintas formas de violencia de sus vínculos, agrediendo, amenazando, gritando, insultando, y denunciando mendazmente, lo que le ha originado muchos procesos penales en su contra y en el fuero de la familia, imponiéndole en muchas oportunidades medidas cautelares restrictivas, similares a la que ahora se me impone a su respecto, pero en aquel caso en relación a muchos de sus familiares y de terceras personas”.

“Soy un ser humano, sufro, me duele lo que pasa. Me duele porque es mentira y porque en algún momento de mi vida sentí mucho aprecio por estas dos mujeres- más por Meneses-, compañeras de trabajo a las que-como lo haría cualquier en mi situación- traté de ayudarlas. Luego, la vida y sus propias oportunidades no fueron las que ellas esperaban, los trabajos se acabaron, las situaciones económicas se tornaron más difíciles, las posibilidades de nuevas contrataciones cayeron y aquello en lo que uno hubiera querido poder ayudarlas no se concretó”, comparte y siguió.

“Por despecho se pueden cometer estragos. La maldad, la violencia y la mentira no son condiciones exclusivas de un género, sino de toda la especie humana. Algunas personas por despecho u odio pueden causar muchos males injustos y creo que en este caso se han “asociado” las denunciantes por hacer “más ruido”, para parecer “más creíbles”, para establecer una sospecha sin mayores fundamentos ni pruebas”.

La primera declaración de Fabián Gianola

El jueves pasado, el actor que suspendió su temporada teatral 2021-2022 se filmó para asegurar ser víctima de una extorsión por parte de las dos mujeres que lo denuncian, la locutora Viviana Aguirre y la actriz Fernanda Meneses. Mirando fijo a la cámara expuso: “Yo no tengo seis denuncias penales, tengo dos unificadas en una causa, son dos personas que me denunciaron. La primera es una persona que me extorsionó durante seis meses exigiéndome dinero porque sino iba a ir a la televisión a destruirme la carrera. Me amenazó, amenazó a mis hijos. Bueno, finalmente yo no acepté la extorsión, no voy a aceptar la extorsión y me denunció”.

Sobre las presuntas amenazas, confió que tiene los audios y que “todos” los testigos presentados declararon a su favor, salvo uno, pareja de una de las denunciantes.