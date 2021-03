Kim y Khloé Kardashian compiten en Instagram para ver quién tiene el escote más sensual

Kim y Khloé Kardashian compiten sin saberlo. Y es que las hermanas compartieron en sus respectivas cuentas de Instagram postales en las que su escote voluminosos queda en primer plano. En el día en que se estrena la 20 y última temporada de “Keeping Up with the Kardashians”, las mediáticas dan qué hablar.

Las estrellas del reality del canal E!, levantaron la temperatura de las redes sociales con fotos de ellas mismas, primeros planos de sus pechos. Una escogió un corset sensual mientras que la otra una bikini plateada que es un fuego.

Kim posó con un leotardo de látex negro ceñido, con detalles en verde. En las historias se mostró modelo para la promoción de la nueva colección de su firma KKW Beauty. Su llamativo atuendo lleva un escote profundo y lo acompaña con un pantalón verde y un collar gargantilla de oro.

Internet

Casi al mismo tiempo, Khloé publicó postales similares. La mediática dejó atónitos a sus seguidores con un par de instantáneas en la que presenta su nueva colección de trajes de baño “Good Swim”, de su propia firma Good American.

Ella posó dentro de una pileta luciendo su irresistible figura e hizo foco con la cámara en las prendas que su marca. “Esta colección es increíble: la diseñamos para brindarle múltiples niveles de soporte + cobertura para que se vea y se sienta segura y sexy”, escribió.