Mirá cuánto crecieron: Britney Spears se reencontró con sus hijos y mostró lo grande que están

En medio de la dura batalla que Britney Spears enfrenta en contra de su padre por recuperar su libertad y ponerle fin a la tutela en la que se encuentra desde hace más de 13 años, la cantante se ha tomado un tiempo para disfrutar de la compañía de sus dos hijos, Sean Preston (15 años) y Jayden James (14 años).

El encuentro entre madre e hijos ha quedado registrado en las redes sociales de la intérprete, quien ha celebrado emocionada el hecho de que sus ‘pequeños’ se hayan dejado fotografiar y explica que no ha compartido muchas fotografías con sus hijos ya que están en una edad en la que quieren expresar su propia identidad.

Pero los 28.8 millones de seguidores de Britney han quedado sorprendidos, porque los jóvenes hasta pasan en altura a su madre. “Es una locura cómo vuela el tiempo. Es muy difícil para cualquier madre, especialmente una madre con chicos, verles crecer tan rápido (…)”, escribió en el posteo que ya tiene más de 1.8 millones de likes.

Sean y Jayden no se han mostrado desde su niñez, de allí la sorpresa de los usuarios de las redes, que para ellos son otras personas desde la última vez que se dejaron ver en público y junto a su madre.

La reflexión de Britney Spears sobre la maternidad

“¡¡¡VAYA !!!!”, exclamaba la cantante, “Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien!!!!”, dice feliz de los jóvenes que han resultado ser sus hijos.

“No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente...”, escribió la cantante explicando sobre el paso del tiempo y las decisiones de sus ya no tan pequeños. “Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivino qué .... ¡¡¡Finalmente me dejan publicarlo !!! Ahora ya no me siento excluida”, puso con caras de emojis riendo.

“Y voy a ir a celebrar ... Oh, mierda, supongo que las mamás geniales no hacen eso ... Ok, solo leeré un libro”, terminó poniendo divertida y por lo que se puede ver, muy feliz.