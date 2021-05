Karina Jelinek habló de su pasado y dejó entrever que tuvo un romance con Nicolás Cabré

Este miércoles, Karina Jelinek estuvo como invitada en el programa “Los Mammones” y, como en cada aparición de la modelo, sorprendió con diferentes revelaciones. En medio de un ping-pong de preguntas y respuestas llamado “Las 24 a las 24″, la modelo reveló que tuvo un encuentro con Nicolás Cabré.

“¿Te tomarías un cafecito con Nicolás Cabré?”, indagó Jay Mammon, conductor del ciclo. La actriz confesó sin dudarlo: “Ya me lo tomé”.

Ante las risas que ocasionó esta respuesta, el humorista intentó indagar más al respecto, pero en ese momento, Silvina Escudero se sumó a la conversación y en forma de salvavidas comentó la típica frase de la modelo: “Lo dejo a tu criterio”, un comentario que Karina provechó a su favor para zafar del interrogante, lo que provocó la molestia de Mammon: “Basta, no más respuestas con ‘lo dejo a tu criterio’”.

En esta cataratas de preguntas Jelinek habló del nacimiento de su frase que se dio en una entrevista con Jorge Guinzburg, también dijo que estuvo con Luis Miguel, aunque ahora prefiere a Bonetta.

Otros de los temas que tocó en el programa emitido por América TV fue el de su deseo de ser madre: “Estoy con ganas de ser mamá y estoy en trámites. Hasta que bien segura y hasta que no sepa todo como voy a hacer, no voy a dar más información. Pero quiero ser mamá. Seré mamá soltera pero feliz”.

“Hay tantos niños que no tienen dónde ir que me encantaría adoptar. Que estén en mi casa felices. Que no solo salgan de mi panza”, dijo una conmovida Jelinek.