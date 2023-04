Julieta de Gran Hermano lució transparencias en una sesión fotográfica desde un sillón rojo y deslumbró a sus fans

Julieta Poggio fue una de las finalistas de la última edición de Gran Hermano y quedó en tercer lugar, obteniendo un viaje para dos personas. Lo cierto es que la vida fuera de la casa le está resultando de maravillas, realizando sesiones fotográficas y modelando de una manera extraordinaria.

Fue en su cuenta de instagram donde posee más de 2.2 millones de seguidores, donde esta joven decidió compartir una producción fotográfica en la que decidió posar en un cómodo sillón rojo mientras en la mano tenía un micrófono.

Para dicha sesión, Poggio lució un look total black que consistía en un catusit manga tres cuartos con transparencias. A dicho mono le sumó unas botas del mismo color y decidió lucir rulos en su pelo para darle una onda más rockera.

Sin dudas que Gran Hermano logró que su popularidad aumentara y en estos momentos son muchas más las ofertas laborales que tiene. Como influencer, sus redes sociales son una gran fuente de ingresos y tras su paso por el reality muchas marcas quieren trabajar con ella.

Julieta Poggio habló de su posible ingreso al Bailando

Los finalistas de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, Julieta Poggio y Nacho Castañares, fueron invitados al programa “Biri Biri” para hablar sobre su experiencia en el reality y los planes que tienen a futuro.

Además, se habló de la posibilidad de un ingreso a la nueva temporada del Bailando por un Sueño: “Yo hice castings para ser chica Showmatch en ese momento”, reveló Julieta. “Hice dos castings: uno fue justo en pandemia y no se hizo, y en el segundo me caí en pirueta. No tenía que ser”.

“¿Y ahora?”, le consultó el conductor del programa, Sebi Manzoni. “Depende. Hay que ver, pero es algo que siempre quise”, respondió la bailarina, que desplegó todo su talento dentro de la casa en algunas coreografías que se viralizaron.