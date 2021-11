Juana Viale tuvo que aclarar por qué le dio un “like” a un posteo sobre su hermano y la China Suárez

En medio del escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi por la China Suárez, Juana Viale también se vio involucrada en el tema luego de dar un like a un posteo que se refería a la actriz y a su hermano Nacho Viale.

Cansada de los problemas, la nieta de Mirtha Legrand expresó: “Viste cuando estás mirando las pelotudeces que dicen unos de otros, hasta que llegás a la máxima, y en vez de apretar para hacer scroll se aprieta el corazón, o sea like, bueno, eso”, dijo la actriz sobre lo hecho en las redes y molesta agregó: “¿Hay que aclarar todo? No se hagan eco de todas las pelotudeces. Amén”.

Redes de Juana Viale

El posteo al que Viale le dio un “me gusta” se refería a su hermano vinculado a la China Suárez y a la relación que mantuvieron en 2012.

“LAM, la China dijo algo feo de Nacho de los olores, ojala encuentre el video Ángel de Brito”, escribió una usuaria en Twitter. De inmediato surgió la respuesta desde otro lado: “¡Sí! ¡Que tenía olor a culo!”. Este último comentario fue al que Juana le dio “like” y Ángel de Brito no dudó en exponer dejando en evidencia a la actriz que debió salir a dar explicaciones.

Posteos de Twitter

Hace algunos días, Marcela Tinayre habló en “Intrusos” (América) y recordó la relación de su hijo con la ex de Benjamín Vicuña: “Yo no la conozco tanto a la China. La verdad es que no la conozco tanto, ni la sigo ni la tengo”, empezó diciendo la conductora.

Luego agregó: “La conocí cuando ella se acababa de ir de Casi Ángeles…Me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Se acababa de ir de ´Casi Ángeles´ y había algo que me llamaba la atención. Todos los días era ‘porque Fulano me sacó, Sultano’... Un día le dije ‘flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien. Pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’. Así fue, pero después no la vi mucho más”, dijo la entrevistada sobre la relación con la novia de su hijo en aquel entonces.