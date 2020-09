Juana Viale criticó la foto de Alberto Fernández y Hugo Moyano: “Si lo hacen ellos, ¿por qué no lo puedo hacer yo?”

Aunque ya pasaron algunas semanas de la polémica imagen de Alberto Fernández, Hugo Moyano, sus respectivas parejas y uno de los hijos del referente sindical, Juana Viale aprovechó la última emisión de “La Noche de Mirtha” para criticar al primer mandatario por posar sin tapabocas ni distancia social, tal como se recomienda en medio de la pandemia de coronavirus.

“De repente lo ves en la Quinta de Olivos sacándose fotos, abrazado con Moyano y el hijo de Moyano, cuando está penado por la ley”, reflexionó la actriz y se preguntó: “Yo veo esa imagen y pienso… si lo hacen ellos ¿por qué no lo puedo hacer yo?”.

La nieta de Mirtha Legrand planteó que “el marido de mi mamá falleció solo en una clínica, nadie pudo ir a despedirlo. La hermana de mi abuela falleció y nadie pudo despedirla. Personas muy queridas en este programa también tuvieron que ver partir a familiares, y ninguno pudo despedirlos”.

“Después ves que mataron a un ladrón y hubo cinco cuadras de gente despidiendo al delincuente, cuando todos nosotros, que queremos trabajar, cumplimos, nos ponemos el barbijo, mantenemos la distancia”, en referencia al delincuente asesinado por un jubilado en Quilmes.

Y muy enojada con la situación y sobre todo por no ver a la “Chiqui” desde hace meses, cerró: “¡Yo no visito a mi abuela desde febrero! A mí me indigna, y lo digo como una persona común y corriente”.