Juana Viale anunció casamiento en Almorzando con Mirtha Legrand

“Me voy a casar”, dijo Juana Viale cuando sorprendió a sus invitados del almuerzo del domingo cuando entro con un vestido de encaje blanco, diseño de Gino Bogani, y joyas de Jean Pierre. La actriz reemplaza hace un tiempo a su abuela en el lugar de conductora de La Noche de Mirtha, los sábados a la noche y en Almorzando con Mirtha Legrand, el día siguiente. Cada vez más adaptada al papel, Juana ha vivido con sus invitados incontables situaciones, pero nadie esperaba este anuncio.

“Yo estoy re de novia y muy enamorada. ¡Muy! Y me voy a casar... Me lo propusieron y va a ser cuando se pueda, de la manera que se pueda. Es algo que nunca había pensado en mi vida, pero creo que no está mal. De hecho, estoy convencida, esperando el momento oportuno para hacerlo”. Juana recibió las felicitaciones de toda la mesa y se veía radiante anunciando la noticia. La actriz esta de novia con el arquitecto Agustín Goldenhorn desde noviembre del año pasado.

El conjunto con el que la conductora se apareció el domingo.

Juana sorprendió a todos con su look " de casamiento"

La carga emocional para los Viale venía intensa desde la noche anterior, cuando la actriz anunció fecha fija para el retorno de su abuela. Desde marzo que Mirtha Legrand (93) se encontraba aislada a causa del riesgo frente a la pandemia por coronavirus.

Pero sábado a la noche, Juana finalmente dio la fecha en la que la anfitriona por más de 50 años volverá a la pantalla. El 19 de diciembre Mirtha Legrand se sentará nuevamente en su “mesaza”.

“Ella vuelve. Mi abuelita vuelve a su programa y vamos a despedir el año juntas. Así que atenti, vuelve la señora Mirtha Legrand a su programa, a sus almuerzos, a su comida, después de toda esta cuarentena. Finalmente lo vamos a hacer, abuelita y nieta”.

La sorpresa ha sido recibida con mucho entusiasmo por todo el público, que desde antes venía esperando la confirmación después de que Nacho Viale escribiera un tweet con la fecha y cuatro emojis. Sonriente en la cabecera, Juana no solo bromeó con hacer el “juego de la silla” con Mirtha, sino que prometió a su público que hasta podría “gatear” sobre el escritorio de su abuela. “A veces hay que gatear un poco. Iba a gatear acá, pero bueno. Ya lo voy a hacer antes de despedirme. ¡Voy a hacer toda las cosas que quiero hacer!”.