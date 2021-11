Jorge Rial y Romina Pereiro salieron a hablar de su relación de pareja frente a los rumores de separación

Hace algunos días Jorge Rial y su mujer Romina Pereiro quedaron en el ojo de la tormenta desde que la pareja dejó de compartir fotos juntos en sus redes sociales.

Muchos medios hablaron de crisis y cansancio de los mediáticos a solo tres años de haberse casado. Uno de ellos fue Ángel de Brito quien no dudó en decir: “Charlé con Rial porque había algunos rumores de separación con su mujer, Romina. Lo leí en las redes y me preguntaron alguno colegas, pero me dijo que no, que está todo bien. Estaban juntos de hecho cuando hablé con él”, informó el conductor de “LAM” (El Trece).

Jorge Rial renunció a TV Nostra.

También Romina Pereiro habló sobre el tema y comentó que está harta de los dichos sobre su relación: “Nada que ver. Todo el tiempo dicen eso. Pero ya me cansé de salir a aclarar”, dijo la nutricionista en contacto con Mitre Live.

La casa de Jorge Rial y Romina Pereiro

La pareja se conoció en 2017 a través de las redes sociales y luego de conocerse, se casaron en abril del 2019.

A través de sus cuentas de Instagram la pareja compartía momentos de familia ensamblada, pero la última imagen y lo que disparó los rumores de separación fue en el cumpleaños de 60 del conductor de “Argenzuela”.