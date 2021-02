Jorge Rial adelantó quienes conforman el equipo de su nuevo programa TV Nostra

Después de 21 años a la cabeza, Jorge Rial se desprende de Intrusos para presentar un nuevo programa llamado TV Nostra. La idea del mismo es que sea una presentación de archivo con resúmenes de todo lo que sucedió en los medios durante el día.

El mismo conductor declaró que siente que “cumplió un ciclo” al mando del programa de chimentos. Pero de quien no se desprende es del canal América, ya que allí donde se transmitirá en prime time el nuevo ciclo, que inicia en marzo o la primera semana de abril. De 21 a 22:30 horas.

“Venía necesitando un cambio y un desafío. Sentía que marcaba tarjeta y facturaba, y no está bien para mí ni para el programa. No este último año. No me voy porque me haya peleado con nadie”, explicaba el conductor sobre su salida.

Lo que viene

La nueva producción de la que será parte contará con cuatro informes y un resumen de todos los medios de comunicación. Hasta el momento se sabe que Rial contará con tres panelistas, de quienes finalmente ha confirmado nombres.

Marina Calabró, que en palabras de la propia periodista estuvo la confirmación: “Me tiro a la pileta”. Jorge también confirmó a Ricardo Canaletti, experimentado en periodismo policial. El tercero viene a ser Diego Ramos, el actor conocido por interpretar al papá de “Violetta”, pero que desde hace tiempo desempeña como panelista y conductor de televisión.

En Instrusos quedan: Rodrigo Lussich, Adrián Pallares, Débora Damato, Paulo Varela y Damián Rojo.