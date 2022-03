Jimena Barón posó recostada sin bikini y compartió un primer plano de su cola: “Salvaje”

Jimena Barón está de vacaciones con su novio, Matías Palleiro, a quien desde el comienzo de la relación prefirió mantener al margen de lo mediático y por fuera de las redes, para cuidarse. Ambos viajaron solos, ya que Morrison -su hijo que tuvo con Daniel Osvaldo- se quedó en Buenos Aires.

Relajada y entregada al amor y al caribe, Jimena comparte sus sesiones de fotos en bikini con paisajes soñados de fondo. Aunque en su última publicación, La Cobra lo dio todo y encendió las redes con poquísima ropa y un primer plano de su cola.

La cantante compartió dos fotos que se llevaron todos los “likes” en Instagram. En la primera está recostada boca abajo sin corpiño y solo con la bombacha de la bikini y en la otra, solo muestra su cola, la que es famosa en redes porque ella misma así se lo propuso, incluso hasta lo comenta en sus temas.

Jimena Barón encendió las redes con sus fotos en bikini.

“Salvaje”, escribió Jimena Barón al pie de la publicación que hizo en su Instagram donde la siguen casi 6 millones de personas. Las fotos recibieron más de 296 mil “me gustas” de los usuarios, quienes no se contuvieron a la hora de comentar para halagar la figura de la actriz, que entrena incluso en sus vacaciones.

Jimena Barón encendió las redes con sus fotos en bikini.

“Basta j porque mi novio te ve y me ve a mi y se debe querer pegar 13322 tiros. Dioooóooooooossisima”, “Mujer con todas las letras tenías que ser Jimena”, “Una que anda tranqui”, “Salvaje no mamu, estás beboteando”, “Qué pan dulce y todavía no es navidad Lpm”, fueron solo algunos de los miles de comentarios que recibió la intérprete de “La Tonta” en sus fotos.

Jimena Barón posó con una bikini animal print que volvió locos a sus seguidores

Después de disfrutar una noche de fiesta en Coco Bongo, bailar y brindar por el amor, Jimena compartió tres postales que subieron inmediatamente la temperatura de su cuenta de Instagram. Para pasar desapercibida su cara de trasnoche, escogió lentes gigantes que luego los dejó en el olvido.

Posó arrodillada sobre un camastro, con sus manos apoyadas, haciendo que sus 5.8 millones de seguidores quedaran al punto del infarto.

Jimena Barón y sus fotos ratoneras desde México, donde pasea con su novio

Y es que mira a la cámara de forma seductora y escogió combinar una bikini de un modo infernal: triangulitos violeta claro y una parte inferior diminuta de animal print, de hecho, en una de las fotos utilizó un emoji de corazón blanco para tapar su zona más íntima.

“El delineado es de ayer y no recuerdo más”, escribió la artista en la publicación que cosechó un montón de Me Gusta y halagos.