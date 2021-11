Jimena Barón confesó cuál es su mayor miedo en la vida y recibió el apoyo de las mujeres en las redes

Jimena Barón volvió a sorprender a sus seguidores en las redes con un emotivo posteo en el que se sinceró acerca de sus miedos, precisamente uno muy importante relacionado con su hijo, Morrison Osvaldo. La actriz recibió apoyo y palabras de contención de parte de sus seguidoras.

La Cobra una vez más compartió sus sentimientos en Instagram, donde la siguen más de 5 millones de personas, y fue sincera respecto del amor que siente por su hijo y el miedo que siente de tener una vida sin él.

La artista subió una foto con el pequeño, quien le besa el hombro mientras ella apoyó su frente en su rostro. La imagen es casual, ambos esperaban dentro del auto y Jimena guardó ese momento de puro amor en su celular.

Jimena Barón reveló cuál es el mayor miedo en su vida con respecto a Morrison.

Además, mostró una captura de pantalla de una nota que escribió en su celular, seguramente como una forma de desahogarse y de volcar sus pensamientos.

“Amo a Morrison con todo mi corazón y jamás pensé que podía amar así, a tal punto de darme miedo la vida porque sin él ya no tendría sentido”, remarcó Jimena en unas palabras que compartió junto a la foto de ella y su hijo de 7 años.

Las palabras de Jimena llegaron a las madres que la siguen, quienes se sintieron identificadas con ella y sus pensamientos. “Miedos de una madre”, fue un comentario que se repitió de los cientos que recibió Jimena en su publicación.

“Me hiciste lagrimear pensando lo mismo por mis hijos”, “El amor y la admiración que se tienen entre sí, es única. Amo esa hermosa relación que tienen”, “La magia de cuando tenes hijos, no tiene explicación, explota el corazón y todo cambia para siempre. No tiene otra respuesta, solo se descubre un amor que jamás imaginaste sentir”, fueron otros comentarios que le hicieron a la cantante.