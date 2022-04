Ivana Nadal posó de espaldas en ropa interior y alentó a “amarse a uno mismo”

Ivana Nadal posó en ropa interior desde el baño de su casa y lo compartió en sus redes, junto a un mensaje en donde aconsejó a sus seguidores “amarse a si mismos y a su propio cuerpo”. Además, la influencer contó que su “despertar espiritual” comenzó a partir de su cuerpo, este “envase que contiene mi ser”.

Ivana Nadal sigue compartiendo cada uno de sus momentos en sus redes sociales con polémicas reflexiones y luciendo su figura cada vez que puede.

Por otro lado, no para de cambiar sus looks y todos les asientan muy bien. De su pelo morocho lacio pasó a las rastas largas y ahora, cambió a un color más marrón y un flequillo que le marca las facciones de su rostro.

La influencer publicó dos fotos en donde lució una bikini negra, en donde se pudo ver sus curvas sensuales. En una de las postales, Ivana posó de espaldas y se llevó todo tipo de elogios de sus seguidores. Con una mirada pícara sobre su hombro derecho, se ven sus curvas sensuales con la prenda diminuta y su sonrisa que cautivó.

Ivana Nadal reveló que su cuerpo fue su "despertar espiritual"

Además junto a las fotos, publicó uno de sus típicos mensajes espirituales. “Quizás muchos no lo sepan, pero mi “DESPERTAR ESPIRITUAL” empezó a partir de mi cuerpo, de mi envase que contiene mi Ser. Que flash eh. Pero les juro qué hay tanto que nos revela nuestro cuerpo y no queremos escuchar. Hablo de cuantas cosas decimos y cuantas no? Y cuantas decimos desde el amor y cuantas desde el miedo”, escribió.

“Hablo de amarte, pero de verdad eh. Incondicionalmente, entendiéndote único. Dejando de lado la víctima que te impuso la sociedad, tu familia, el colegio o la religión. De accionar desde el amor propio SIEMPRE. Solo puedo decirte que te animes a cambiar. A elegirte. A amarte. Que te animes a vivir. Que dejes morir todo eso que no te hace bien”, agregó.

El posteo reflexivo de Ivana Nadal

“Te dijeron q se llamaba MUERTE y que ahí todo terminaba. Pero no. Morimos segundo a segundo, nuestras caretas van cayendo, vamos viendo más claro… y solo logramos transformarnos. No hay final. No sufras, es elección. Elegí estar en ambientes que te alimenten el alma, compartir con personas que te recuerden que sos amor. Elegite a vos. Siempre. TE AMO, porque aprendí a amarme”, así terminó su escrito.

¿QUÉ ES DE LA VIDA DE IVANA NADAL?

El 2021 terminó con la noticia de que Ivana Nadal planeaba emprender un nuevo camino en su vida y viajar directamente a Estados Unidos para radicarse allí. La joven planeaba ir a vivir a Miami junto a su novio, aunque los proyectos se vieron interferidos cuando se enfrentó a conflictos legales por cuestión de papeles.

La influencer retomó su vida en Buenos Aires y planea remodelar su casa en estos meses

La influencer tenía todo encaminado: había puesto a vender su casa y sus pertenencias para, finalmente, poder radicarse en el país del norte. Sin embargo, las autorizaciones que necesitaba para establecerse en Miami no estaban correctas y tuvo que tomar un avión de regreso a la Argentina.

Igualmente, hoy de nuevo en su vida cotidiana, la figura televisiva ha hablado sobre sus nuevos planes en Argentina y admitió que tuvo que reajustarlos y comenzar a formar objetivos nuevos.

Ivana Nadal en sus vacaciones en Estados Unidos

“Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan”, dijo Ivana Nadal en Instagram.

Y aclaró: “En realidad, nunca me había ido del país. Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo…”, explicó.