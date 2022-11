Ivana Nadal lució una microbikini de cebra desde una pileta de Tulum y deslumbró a sus seguidores

Ivana Nadal es una de las mediáticas e influencers que hace giros de 360° en su vida y todos son noticia. Como cuando cambió de perfil de Instagram, de la nada, para subir publicaciones tan candentes como reflexivas sobre la aceptación de los cuerpos. Aunque siempre con atrevidas poses.

Ahora está de vacaciones en Tulum, las hermosas playas mexicanas le sirven de escenario perfecto para sacarse fotos y lucir sus curvas y tatuajes. La morocha pasa las horas desconectada de sus rutinas laborales y calentando motores para todo lo que se viene.

Desde tierras aztecas, la modelo se propone encantar a sus más de 56 mil seguidores con fotos en traje de baño y frases motivadoras. Hace unas horas realizó un post llamativo donde agradeció su vida y confió que se siente de maravillas.

“Hermoso día para elegir cambiar tus pensamientos limitantes y comenzar a experimentar lo que se siente ser TU MEJOR VERSIÓN. Permitite ser AMOR. Y observa cómo todo cambia”, escribió como epígrafe.

Ivana Nadal cosechó mucho amor en sus fotografía en microbikini desde Tulum

Y claro, para acompañar dicha frase subió fotografías más que sensuales que dejan ver mucha piel.

Ivana Nadal cosechó mucho amor en sus fotografía en microbikini desde Tulum

Ivana Nadal posó con una microbikini de cebra con fondo rosa; las tomas desde todos los ángulos enamorar a su seguidores y elevaron la temperatura del mundo virtual.

Ivana Nadal cosechó mucho amor en sus fotografía en microbikini desde Tulum

“Que manera de sentirme agradecida por animarme siempre a confiar en mi y en la vida. Por elegir vivir. Por elegirme a mi. Gracias Dios por darme la oportunidad de SER y experimentar la magia de SENTIR”, escribió en otra publicación donde se la ve espléndida.

Ivana Nadal cosechó mucho amor en sus fotografía en microbikini desde Tulum

“Si hay algo que aprendo todos los días es que si no me lo permito, no me va a suceder. El cambio es ese. Confía, te lo mereces”, escribió también en una extensa reflexión.

Ivana Nadal cosechó mucho amor en sus fotografía en microbikini desde Tulum

Ivana Nadal cosechó mucho amor en sus fotografía en microbikini desde Tulum

Ivana Nadal cautivó a su fandom, que la llenaron de elogios y de corazones rojos, además de fueguitos y besos.

Ivana Nadal mostró cómo disfrutar y coquetear desde la playa

Apenas llegada a Tulum, Ivana Nadal posteó una fotografía desde la playa pero esta vez sin reflexiones, sino que aclamó que está ganando color para el verano argentino.

Con una microbikini negra y lentes de sol, la modelo cautivó a todos y se llevó los aplausos de todos su fanáticos.

“Va tomando color”, escribió la morocha que a principio de año quiso instalarse en Estados Unidos y no pudo por problemas con su visa migratoria.

Ivana Nadal revolucionó Instagram desde México.

Ivana Nadal sorprende desde las playas de Tulum.

Ivana Nadal desde Tulum.

Ivana Nadal revolucionó Instagram desde México.