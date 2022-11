Con una microbikini total black, Ivana Nadal mostró cómo disfrutar y coquetear desde la playa

Tiempo atrás, Ivana Nadal daba a conocer su nueva cuenta de Instagram, donde sin perder tiempo, comenzó a llenar de publicaciones candentes y a mal acostumbrar a sus seguidores con sus atrevidas poses.

Y ahora, desde su vacaciones en las hermosas playas mexicanas de Tulum, pasa las horas desconectada de sus rutinas laborales y calentando motores para todo lo que se viene.

Desde las tierras aztecas, Ivana se propone encantar a sus casi 50 mil seguidores con fotos en traje de baño y frases que ayudan a la concientización. Días atrás realizó un llamativo posteo donde reveló que no se sentía segura con su cuerpo y que ahora se siente “espectacular”.

Ivana Nadal revolucionó Instagram desde México.

“En otro momento, no hubiese subido esta foto por mi pancita… hoy, me abrazo y elijo compartir con ustedes mi felicidad en ese momento y me lleno de amor. De paso también volví al gym Jajajaja pero no por la panza en si (aunque me importa) sino, porque algo adentro mío me lo pedía, comenzó el relato de Ivana junto a un foto donde se la ve espléndida .

Recientemente volvió a postear una fotografía desde la misma playa, pero esta vez, no hizo reflexiones, sino que aclamó que está ganando color para el verano argentino.

Con una microbikini negra y lentes de sol, la modelo cautivó a su fandom, que la llenaron de elogios y de corazones rojos, además de fueguitos y besos.

“Va tomando color”, escribió como epígrafe la morocha que a principio de año quiso instalarse en Estados Unidos y no pudo por problemas con su visa migratoria.

Ivana Nadal sube contenido exclusivo para adultos

Ivana Nadal tiene su propio perfil en una de las plataformas más conocidas exclusiva para adultos, ella realiza producciones de fotos de alto contenido erótico para que después los usuarios se suscriban y paguen por verlas.

La morocha aterrizó a Playboy Celebrities en julio y desde ese momento no para de posar ante las cámaras con su lado más sexy atrevido a flor de piel.

Ivana anunció hace un tiempo atrás que produce este tipo de contenidos por lo que se respaldó con una foto en topless y solo se tapó sus partes agarrándose con las manos.

