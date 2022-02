Interpretación de los sueños: ¿Qué significa soñar con tu ex?

Soñar con un ex no es muy extraño, pero seguramente surge la pregunta ¿por qué? Puede que hayas terminado hace tiempo con esa persona o que sea una ruptura muy reciente, de la forma que sea, puede interpretarse o buscarle un significado al hecho de que se haya hecho presente en tus sueños.

Lo más probable es que al terminar la relación hayan quedado temas sin solucionar y te gustaría resolverlo, porque alguna manera esa persona significó mucho y por eso la elegiste para que te acompañe en algún momento de tu vida.

Y soñar con un ex no significa que sigas queriendo en secreto a esa persona, sino que puede tener varias connotaciones dentro del significado de los sueños.

Puede indicar nostalgia, un proceso de duelo por la ruptura o el conflicto interno de inseguridad después de haber roto la relación. Lo importante es poder analizar qué es lo que aparece en el sueño en relación a tu expareja, como la situación en la que ambos estaban y qué ocurría.

Asuntos pendientes con tu ex o nostalgia

Cuando más se sueña con un ex suele ser cuando la ruptura es reciente. Aunque esto no tiene por qué traducirse necesariamente en que aún haya amor, sino más bien asuntos pendientes y que tu subconsciente está tratando de ayudarte a superar la ruptura.

Puede pasar que aún queden temas por resolver con la expareja, sin solución o algo que faltó conversar. Lo recomendable sería poder hablar con esa persona, siempre que esto sea posible y que ambos estén de acuerdo, y llegar a un consenso.

También ocurre que puedas estar pasando por un proceso de nostalgia y luchando con la soledad, que el hecho de no estar en pareja sea algo negativo para vos.

Temas que aún no fueron resueltos.

Esto último puede ocurrir durante la etapa de ruptura, cuando no encontrás a alguien con quién compartir y pensás en esa persona, una mínima esperanza hay de regresar y eso se refleja en los sueños (la imaginación).

Ocurre que quizás no quieras estar con esa persona en concreto, pero recuerdes lindos momentos que te hagan soñar de nuevo, o quizás que desees encontrar pareja y al no conseguirla, idealices la última relación y por ende, sueñes más con ella.

Soñarte teniendo relaciones sexuales con tu ex

Si el sueño guarda relación con mantener relaciones sexuales con tu ex, puede significar que añoras tener intimidad con esa persona y, en el fondo, estás buscando consumar tu sueño.

Es normal experimentar sueños eróticos con una persona con la que has compartido muchos momentos íntimos. Tu mente estaba acostumbrada a recibir ciertos estímulos sensuales que han desaparecido con la ruptura y puede evocar estos momentos de forma inconsciente.

Pero en el caso de que tengas una nueva pareja, y has tenido sueños eróticos con tu ex, la cosa cambia. Es posible que en el fondo sientas que en tu actual relación falta algo que tu mente intenta buscar en otro lugar para satisfacer aquello que le falta.

Soñarte teniendo sexo con tu ex.

Soñar que tu ex tiene nueva pareja

Si soñaste que tu ex está con otra persona, que tiene nueva pareja, el significado puede ser un poco más complejo. Es cierto que, aunque esa persona ya no esté contigo, seguís manteniendo un lazo invisible e inconsciente hacia él o ella.

Es como si todavía no la has dejado ir del todo, lo que te genera miedo y celos representados en tus sueños. Por este motivo, soñar con un ex y su nueva pareja se podría interpretar como que todavía lo amas.

En cualquier caso, es importante también valorar los sentimientos que produce el sueño al despertar para entender mejor lo que quiere decirnos.

Soñar que regresas con tu ex

Esta clase de sueños nos puede dar a entender muchas cosas dependiendo de la sensación que nos produzca. Por ejemplo, si al despertar tenes una impresión placentera, significa que extrañás. Si por el contrario al soñar que regresás con tu ex se convierte en una pesadilla, quizás no tengas muchas ganas de que tus sueños se conviertan en realidad.

Cuando soñás que es la otra persona quien quiere regresar, puede ser una señal de un deseo encubierto de volver con él o ella. De manera que, como esto no ocurre en el mundo real, la mente genera escenarios para que suceda en sueños aquello que anhelamos en la realidad.

Sea como fuere, es imprescindible prestar atención a las emociones que nos despierta el sueño. Según la teoría del psicoanálisis y el significado de los sueños, Freud afirmaba que nuestros sueños tienen como meta cumplir y satisfacer los instintos que no hemos podido lograr durante el día.

Es conveniente dejar un período de duelo apropiado para superar la ruptura de forma sana, sobre todo si estuvieron mucho tiempo juntos. Si no es así, puede que soñar con tu ex se convierta en algo habitual.