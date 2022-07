Insólita confusión en “La voz Argentina”: Mau y Ricky se robaron a un participante que ya estaba fuera de competencia

“La voz Argentina” se pone cada vez más intensa y competitiva. En el último programa, Octavio Muratore quedó eliminado en el duelo que lo enfrentó con Nicolás Olivieri por el Team Soledad Pastorutti pero los hermanos Montaner lo rescataron y sigue en competencia.

La confusión del participante fue tremenda porque su actuación fue correcta, él se acercó a las sillas de los jurados para despedirse uno a uno y cuando llegó el turno de saludar a Mau y Ricky sonó la inconfundible señal de ser salvado y se encendió la enceguecedora luz blanca.

El cantante quedó en shock, sin entender lo que sucedía. “¡Tu no te vas a ningún lado, tu te mereces estar aquí!”, le dijo Mau y así le dio la bienvenida a su equipo. En otras palabras, los Montaner se robaron al participante oriundo de la provincia de Santiago del Estero.

Octavio y una confusión insólita en La Voz Argentina

“¡Te quedaste!”, confirmó Ricardo. “¡Vamoooos!”, gritó La Sole. Con cara de sorpresa, Octavio volvió al escenario y Marley le consultó si entendía que estaba nuevamente adentro de “La voz Argentina”. “No se dio cuenta de lo que pasó, al principio. No se ha enterado él, que alguien le diga que quedó”, bromearon.

El joven se limitó a decir “muchísimas gracias” con mucha timidez y le comentó a sus nuevos coaches cuál es su estilo: “Yo, aparte de folclore, también me gusta cantar boleros, baladas, rancheras mexicanas”.

“Nosotros somos fanáticos de quién eres tú, no tienes que ser nadie más que no seas tú. Así que en este equipo, lo que queremos es que brilles como tú eres. No como nadie más, ¿okey?”, soltó Ricky y Octavio volvió a agradecerles la oportunidad.

Qué dijo el participante del robo que hizo el team Mau y Ricky en “La voz Argentina”

Una vez que el participante pasó al backstage, las cámaras se prendieron y él definió el momento como “tremendo” y también reveló que estaba “muy contento”.

“Yo me sentí muy acompañado por él, que es un gran músico, un gran cantante y guitarrista. Y, sobre todo, una excelente persona. Estaba muy cómodo”, comentó mientras se reencontraba con su compañero de duelo.

“¿Van a hacer un dúo?”, les preguntó un productor. Y entre risas soltaron: “Sí, el Dúo Siesta. Un sanjuanino y un santiagueño, ¿cuál de los dos se pelea por dormir más?”.