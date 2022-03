Inédito: el ganador del millón le dijo “no vuelvo” a Guido Kaczka en “Los 8 escalones del millón”

Guido Kaczka vivió una situación que hasta el momento no se había dado en “Los 8 escalones del millón” y lo dejó totalmente sorprendido a él y a los famosos que lo acompañan en el panel de preguntas. El ganador del millón de pesos se negó a regresar a competir por los dos millones y le dejó el lugar al otro finalista.

Federico se enfrentó a José en la final del martes y el joven se hizo del millón de pesos tras contestar bien la última pregunta. “Según dijo Alberto Fernández en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del 2022 ¿cuál es el gran problema que tienen los argentinos y argentinas en este momento?”, consultó Sandra Borghi.

Luego del festejo, el conductor le hizo la clásica pregunta acerca de si volvía al programa para jugar por los dos millones de pesos, pero su respuesta no fue la que todos esperaban.

Federico, el joven que le dijo "no vuelvo" a Guido en Los ocho escalones del millón.

Hasta el momento, nadie le había dicho “no vuelvo” a Guido. Por el contrario, todos daban por obvia la respuesta de regresar al programa para probar su suerte y su conocimiento de cultura general que los ayudara a llevarse nuevamente el premio. Pero llegó el día y Federico se negó a volver a participar en el programa.

Por primera vez un participante se negó a regresar a “Los 8 escalones del millón”

“Lo que te tengo que preguntar ahora Federico, porque claro, vos tenés esta semana, después arrancás a trabajar. El tema es que mañana, miércoles, dos y media de la tarde, hay una edición de Los 8 escalones del millón. Vos podés venir e ir por los dos millones o decir ya está, tengo un millón, tengo trabajo nuevo, me quedo con esto, ya está, no vuelvo, ya pasé, no vuelvo más”, le planteó el conductor.

“La verdad que fue muy estresante, así que creo que me voy a quedar acá”, anunció el participante algo nervioso por comunicar su decisión que dejó a todos sorprendidos y en silencio.

“Me estás cargando, no volvés”, le dijo Guido, quien explicó que en el caso de que confirme su decisión quien tenía la posibilidad de volver a competir era José, quien perdió la final con él.

“La verdad, me gustaría que Jose vuelva”, ratificó su decisión Federico cuando Guido volvió a consultarle.

“Yo quiero volver”, contestó José al ser consultado por Guido, por lo cual quedó confirmado que será él quien reemplace a Federico en el programa de este miércoles.