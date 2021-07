Indignación en Twitter porque cuentas fake “mataron” a Mirtha Legrand

La madrugada de este martes 20 de julio no fue nada amistoso en Twitter ya que inventaron la muerte de Mirtha Legrand y se generó un gran revuelo. Mientras el hashtag #ChauChiqui marcaba tendencia, los fans de la diva, desesperados, salieron a desmentir la fake new.

“Médicos del Hospital San Roque, han confirmado el fallecimiento de la reconocida actriz y conductora argentina Mirtha Legrand”, se publicó en la red social del pajarito azul en la madrugada. Una muy mala noticia que tenía como protagonista a la diva de 94 años que sigue alejada de los medios de comunicación para cuidarse del coronavirus.

La “muerte” de La Chiqui generó una catarata de comentarios y memes al respecto, sus familiares no han dicho nada hasta ahora pero la “broma” de algunos no causó gracia.

Desde un perfil trucho de “Por qué es tendencia” también hicieron eco del presunto fallecimiento e hicieron tendencia a la diva de los almuerzos que está en su casa, tranquila, descansando de su rutina laboral que ahora realiza su nieta Juanita Viale.

“Por el momento no voy a volver. Hasta la primavera no voy a regresar a mi programa. Hasta que no pase el frío, no retomaré mi trabajo. El brote tan fuerte que hubo me acobardó”, reconoció Mirtha en una entrevista pública.