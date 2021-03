Incómodo momento para Karina Gao que tuvo que salir a pedir disculpas por sus dichos en las redes

Karina Gao hace unos días recibió el alta tras estar en coma por covid. En las últimas horas contó una situación desagradable que vivieron los padres en las redes sociales pero la comparó con una enfermedad y la gente no se la dejó pasar.

Definitivamente se trata de algo menor al lado de lo que le pasó a la cocinera pero se vio envuelta en un entuerto por algo que subió a sus redes sociales.

Karina Gao Instagram

Para la integrante de Flor de Equipo lo que empezó como un descargo terminó en un pedido de disculpas. Lo que hizo fue subir una serie de videos a sus historias de Instagram.

En algunos promocionó distintas cosas que le mandan, en otros mostró que su embarazo (¡Por suerte!) marcha como corresponde, y en uno de los últimos contó una situación que le generó un fuerte desagrado. Y ahí se armó el revuelo.

Gao recordó, con tristeza y decepción, que “durante mi internación por covid, mientras yo estaba en coma, durante todo ese tiempo, mis padres notaron que sus vecinos los evitaban. Que trataban de no tener contacto con ellos, como si fueran leprosos”. Esa última frase, precisamente, fue la que cayó como una puñalada a muchos de sus seguidores.

Karina Gao gentileza

Algunos no se quedaron con la espina y le hicieron saber que estaba haciendo lo mismo, exactamente, que le estaba criticando a sus vecinos: estaba discriminando a otros enfermos. Gao tomó nota rápidamente y no sólo pidió disculpas de manera privada, sino que también subió a sus historias -es decir, en el mismo lugar en el que cometió el error- el diálogo con un usuario.

Karina Gao pidió disculpas en las redes sociales gentileza

“Kari, me alegro que estés bien! Te aviso por si no sabes que decir “Cómo si fueran leprosos” tampoco está bueno. Porque la lepra también es una enfermedad. Hay casos hoy en día. No está erradicada a mi entender” le escribieron. Gao recogió el guante de inmediato.

“Ahhh, ok, gracias. Perdón” puso, y después manifestó “¡Tiene razón! Perdón por usar el termino leproso. Todos los días aprendemos. Gracias por enseñarme para ser mejor cada día. #Errarehumanumest”.