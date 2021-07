Impensado: Vicky Xipolitakis se reconcilió con José Ottavis y anduvieron de la mano por Palermo

Vicky Xipolitakis sorprendió tras haber sido vista caminando de la mano por Palermo con su expareja, José Ottavis. Fue en Los Ángeles de la Mañana que Ángel de Brito dio la primicia, la que tildó de “increíble” y las angelitas se animaron a opinar se la vuelta de la griega con el hombre con quien salió en 2016 y las cosas no terminaron del todo bien.

Este viernes De Brito estuvo acompañado en LAM por ex angelistas y Majo Martino fue una de ellas. La panelista dio una de las pistas más importantes pare resolver el enigmático: “Fue una pareja muy reconocida y escandalosa, y ahora volvieron”.

Y fue allí que contó que la exparticipante de Masterchef Celebrity disfrutó de una comida, la que pagó el dirigente político del peronismo. Después pasearon juntos de la mano por las calle de Palermo. Incluso, revelaron que la vedette dijo que iba a baño y pidió una caja de vino, para que la cargaran en la cuenta de Ottavis.

José Ottavis y Vicky Xipolitakis.

José Ottavis busca reconquistar a Vicky Xipolitakis.

“Ella es muy astuta, y cuando fue al baño pasó por el mostrador y pidió un caja de vinos. ‘La que tengas, preparala que me la llevo, ponela en la cuenta’”, comentó la periodista.

“Se la enchufó pero no eran los vinos más caros, porque ya no quedaban (...) Estaban de la manito, tipo novios, habrá que ver si es un touch and go o no”, agregó Majo.