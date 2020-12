Horóscopo: todo lo que te deparará el 2021, según tu signo del zodíaco

Seguramente todos pensábamos que el año 2020 iba a ser nuestro. Pero no lo fue y tememos a lo que nos depara el 2021. Por eso le consultamos a los astros y revelaron que será de cambios para todos los signos del zodíaco.

Aries: Por más esfuerzo que hagas en lograr tu propósito de Año Nuevo en los primeros meses del 2021, deberás tener paciencia porque la oportunidad llegará después del invierno. Mientras tanto, aprovechá el tiempo para descansar o hacer viajes pendientes porque una vez cumplido tu objetivo, no tendrás descanso.

Tauro: El 2021 será el año del trabajo. Las notificaciones de ofertas de trabajo no pararán de llegarte y los números rojos de la cuenta bancaria se tornarán verdes. Esto hará que se te acaben los problemas de sueño y vuelvas a dormir en paz. Eso sí, ahorrá un poco, no te vendrá mal y podrás darte algún gusto.

Géminis: Los gemelos bipolares que conviven en tu cabeza estarán insólitamente tranquilos durante todo el año. No tenés que cantar victoria porque no será para siempre pero esto te dará la oportunidad de abrirte a la gente de tu alrededor, sin que la ansiedad entre en escena. Puede ser un buen año para retomar el contacto con esas relaciones pasadas que perdiste por tu incapacidad de expresar lo que sentís.

Cáncer: Las películas que te armás en tu cabeza cada vez que algo hace tambalear tu estabilidad emocional cambiará ya que en 2021 te vas a reír de todo. Con esto vas a asumir que no todo el mundo está en tu contra. Puede que te cruces con un amor. Cuidado con las lunas llenas, siempre te ponés más sensible.

Leo: Como sos uno de los que mejor llevaste el 2020, puede que seas de los que peor la van a pasar el año nuevo. Habrá un estancamiento laboral o un estado emocional nada beneficioso para mantener una relación. El objetivo de los astros es que aprendás qué es estar mal cuando los demás están bien. Todo volverá a la normalidad tras tu cumpleaños y aprenderás mucho de las situaciones que te tocarán vivir.

Virgo: El coronavirus te cambió los planes y tu calendario organizado quedó en el olvido. Pero ese orden es el que te facilitará recuperar en 2021 todo lo que no has podido hacer antes. Tendrás una estabilidad emocional a prueba de balas que te permitirá enfrentarte a cualquier situación. No es mal cambio.

Libra: Si pasás los 365 días del año preguntándote si es correcto cada paso que vas a dar, vas a perder muchas de las oportunidades que los astros guardan para vos. Entre ellas podría estar encontrar a la persona que tanto tiempo llevas buscando. Des dejar de ser tan indeciso. No te faltará el apoyo de tu familia.

Escorpio: Los primeros meses del año no serán fáciles. Habrá un bache relacionado con el trabajo, que solo podrás afrontar de dos maneras: o bien escondiéndote en tu caparazón o manejando la situación con paciencia y madurez. Según la decisión que tomés, tu 2021 será de una manera u otra. Tu futuro está en tu mano.

Sagitario: Tus problemas no vienen solo de la complicada situación que hemos pasado, esa ha sido tu excusa para alargarlos un poco más. El 2021 debe ser un soplo de aire fresco para iniciar nuevos hobbies, ampliar tu círculo de amigos y empezar a mantener relaciones sentimentales más duraderas.

Capricornio: Estarás confundido los 12 meses de 2021 y los culpables serán Júpiter y Saturno. Hasta ahora las energías que marcaban la sociedad entre estos planetas se asemejaban a las tuyas (organización, responsabilidad...) pero el movimiento de éstos a Acuario te obligará a abrir la mente y a no ser tan cabeza dura.

Acuario: No habrá pretendiente que pase tus altas expectativas durante los primeros meses del año. Pero en junio conocerás a una persona y todos esos requisitos superficiales que exigías en una pareja se te olvidarán. Vas a enamorarte de lo diferente que será su personalidad a la tuya.

Piscis: Huirás de todas aquellas personas que intenten pescarte en el ámbito amoroso. El 2021 tampoco será el año en el que te comprometas. No obstante, sí será el año en que convertirás la oficina en tu nuevo hogar, llegando incluso a llevarte las zapatillas de andar por casa. El consejo, empezar con meditación para no pasarte de rosca y perder la cabeza.