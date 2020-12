Horóscopo: las lecciones que debe aprender cada signo antes de que empiece el 2021

Cuando menos los esperemos, el 2021 ya habrá comenzado y es importante que antes de que eso suceda, todos los signos del zodíaco aprendan lecciones. El 2020 fue un año muy complicado y ahora debemos aclarar las ideas, poner los pies en la tierra y prepararnos para todo lo que va a llegar.

Aries: Tiene que aprender a mostrar mucho más sus sentimientos. Son personas impulsivas pero la mayoría de las veces tienden a reprimir sus emociones. En lugar de enfrentarse a ellas, hacen como si no existieran. En el 2021, en vez de huir, piensen en cómo se sienten y déjense llevar. Antes o después, esos sentimientos saldrán a la luz. También tienen que trabajar al máximo en sus relaciones. No tengan miedo a decir ‘te amo’.

Tauro: Tienen que aprender a centrarse en el presente y no adelantarse a los acontecimientos. Los problemas se solucionarán en el momento en el que lleguen, no antes. No pierdan más tiempo de su presente pensando en problemas de tu futuro. En el 2021 disfruten del presente. No tengan miedo a pedir ayuda y no se asusten del silencio ni de estar con uno mismo.

Géminis: En 2021, tienen que esforzarse por encontrar las cosas que los emocionan. De hecho, ya saben qué es. Simplemente este año, tienen que invertir más tiempo en eso. También tienen que aprender a dejar ir a la gente que les ha hecho daño. Será difícil, pero tienen que aprender a identificar a la gente tóxica.

Cáncer: En el próximo año tienen que aprender a lanzarse mucho más. Basta de excusas. En cuanto se pueda viajar, no duden en hacer ese viaje que todo este tiempo has estado posponiendo. No tengan miedo a decir que no a cosas que no gustan. El 2021 es momento de despertar y de vivir su propia vida.

Leo: Esta lección tienen que tatuársela en la mente: dejen ir los recuerdos, dejen ir a los ex. Sigan adelante con su vida. No teman tomar esa decisión que saben que lo va a cambiar todo. Es importante que en el 2021 huyan de esa monotonía que ha dejado el 2020. Dejen de intentar complacer a todos.

Virgo: El 2021 va a ser el año del cambio. Tienen que aprender a dejar de soñar despiertos y a actuar para que esos sueños se hagan realidad. Tienen que obligarse a ser más positivos. Cuando piensan en negativo, cosas negativas pasan. Sean responsables de sus problemas, no culpen a nadie más.

Libra: Para empezar el 2021 con buen pie, tienen que obligarse a ser mucho más pacientes. Cuando menos lo esperen, tendrán lo que te mereces. Tienen que perdonar y seguir adelante. Lo más importante que deben hacer en el 2021 es quererse a sí mismos. Dan mucho a la gente que los rodea y muy poco a vos mismo.

Escorpio: Antes de empezar el 2021, recuerden que no pueden guardar rencor para toda la vida. Acumular tanto puede que los haga ir por caminos incorrectos. El perdón es el mejor camino que pueden tomar. Es importante que dejen de pretender ser alguien que no son. Deben controlar su ansiedad.

Sagitario: Tienen que aprender que no hay nada malo por mostrar sus emociones. No tienen que obligarlos a ser fuertes todo el rato. Basta de fingir que nada los afecta, mostrar emociones no significa que sean débiles. En 2021 no tengan miedo al amor. Tienen que aprender a no ser tan duro consigo mismo. No se exijan tanto.

Capricornio: No dejen que nada los detenga. No tengan miedo al cambio. Propónganse hacer lo que les dé la gana si no al final se arrepentirán. Tienen que buscar cosas que los emocionen; dejen ir todo lo que los presiona. No tengan miedo de empezar de nuevo.

Acuario: Este 2021 tienen que aprender a no quedarse sentado esperando a que las cosas caigan del cielo. Si quieren algo, tienen que ir a buscarlo. Deben decir mucho más ‘te quiero’. No tengan miedo a hablar sobre lo que sienten. Deben aprender a ser menos duros con los demás.

Piscis: Tienen miedo irracional a que la gente les haga daño pero en 2021 hay que cambiar eso. Deben aprender a deshacerse de esa idea. Dejen de echarse la culpa de todo, no se autocastiguen tanto. Son personas súper soñadoras, pero quizás les falta un poco de entrega.