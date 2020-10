Harta de las peleas y los escándalos con su ex, Nicole Neumann tomó una drástica decisión

Desde su separación Nicole Neumann y Fabián Cubero siempre estuvieron enemistados y con problemas legales más allá de las tres hijas que tienen en común y que no lograron poner paños fríos en esta complicada relación.

Inclusive todo se volvió más intenso cuando el futbolista conoció a Mica Viciconte y se fue a vivir con ella. Nicole desde ese momento sospechó que la ex Combate tiene mucho que ver en lo mal que se llevan.

La llegada de la pandemia y el posterior contagio de la panelista de “Nosotros a la Mañana” (El Trece) colaboraron con la situación que la hizo tocar fondo.

Entrevistada por Catalina Dlugi, Nicole aseguró que desea ponerle punto final a la guerra que mantiene con Cubero: “Creo que tendría que pasar, haber pasado y estar pasando desde hace rato, porque vamos a ser familia siempre porque tenemos hijas en común”, comentó la modelo.

Pero fiel a su estilo, la rubia comentó que le molestó bastante ver a su ex en el Cantando 2020 cuando Fabián fue a apoyar a su pareja. Inmediatamente aclaró que no se trató de un tema de celos, sino que ese día él tenía a sus hijas quienes quedaron -por unas horas- al cuidado de otro familiar de confianza. “Me parece que no es un momento para dejarlas con alguien en un lugar encerrado, me hizo un poquito de ruido”, comentó.

Luego de las declaraciones de la modelo, resta esperar que decisión tomará Fabián Cubero con respecto a poner punto final a la pelea de años de la ex pareja.