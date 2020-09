“Hacen mesas golpistas”, la grave acusación de Jorge Rial contra Nacho y Juana Viale

Este martes en “Intrusos” (América) se trató el tema de los famosos de Argentina que buscan radicarse en Uruguay intentando vivir una mejor vida en la cuarentena pero además, dejando un país al que consideran perdido.

En medio de un duro comienzo del conductor, surgió el tema de los invitados a la mesa de Mirtha Legrand por parte de Nacho y Juana Viale.

El padre de Morena Rial comenzó diciendo: “Yo vi la foto de Juanita el otro día, recibida por el embajador uruguayo. No es la misma que la de 2001, cuando los pibes hacían cola y se iban a España o Italia por la doble nacionalidad de un tatarabuelo. No eran recibidos por los cónsules. Hacían la cola cagados de frío si llovía, o cagados de calor”, dijo el conductor.

“Estos van todos calentitos y los reciben. Les dan todo servido. Es un exilio dorado. No nos dejemos llevar. No le sigan tirando más kerosen a esto. Estamos cansados y fastidiosos, en un mismo lugar, no hay diferencias para nadie, solo que el que tiene más guita la pasa mejor”, dijo el conductor haciendo referencia a la crisis y la pandemia.

Los panelistas hablaron de la foto de los hermanos junto al embajador uruguayo y Rial se refirió a los invitados de los programas del fin de semana en el Trece y en reemplazo de su abuela: “Después se sienta Juanita los sábados y hace esas mesas paralelas y golpistas. Porque les encanta. Desde la ignorancia, es una chica que, de verdad, habla siendo una repetidora de lo que le pasan”, dijo el periodista.

“A la mesa que hizo el sábado a la noche le faltaba nada más un cuadro de (Jorge Rafael) Videla atrás. A algunos ahí se les hace agua la cola”, declaró el conductor haciendo referencia a Baby Etchecopar, Gabriel Levinas, Silvina Giudici y Silvina Martínez.

“Les digo a los famosos que dejen de tirar. Hacen mesas, critican al país, hacen todo, y al otro día van y piden irse a otro país. Es el doble discurso y nos están haciendo entrar a todos. Estos famosos son los que se sientan y dicen ‘este país no da para más nada’ y el lunes a la mañana van y se sientan con el embajador, felices y contentos”, dijo molesto Rial.