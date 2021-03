Guerra declarada: Martín Redrado presentó una cautelar contra Luciana Salazar

Luego de anunciar con “bombos y platillos” la reconciliación con Martín Redrado y referirse a un contacto “estrecho, estrecho” con el economista, Luciana Salazar explotó al ver una foto de su ex junto a una bella joven esperando ser vacunados en Miami.

Todo comenzó cuando Ángel De Brito publicó en su cuenta de Twitter la imagen de Redrado y la mujer que hizo indignar a Salazar quien lo calificó como “lacra”.

También se conoció la información de que la ex panelista de “Polémica en el Bar” (América) estaría extorsionando a su ex con un video íntimo de ellos. Ante esta situación Redrado presentó una cautelar para que Luli no pueda hablar más sobre cuestiones privadas de la relación ni exponer públicamente algún archivo o documento relacionados a cuestiones íntimas.

“La cautelar será emitida ordenándose a la Srita. Luciana Salazar que se abstenga de difundir o divulgar cualquier noticia, dato, imagen y/o circunstancia relacionada con la intimidad de la familia del Sr. Pérez Redrado o de su hija menor de edad Martina Pérez Redrado”, se lee en un posteo que publicó De Brito sobre el tema.

Como era de esperar, la rubia no tardó en salir a contestar al tuit del conductor de “LAM” (El Trece) y dijo: “Ángel, primero que ahí dice intimidad de su familia, no de mi vida con él, ¡y caducó! Y la hija ya no es menor de edad”, exclamó la rubia.

Luego en otro posteo Luli desmintió estar extorsionando a su ex con un video íntimo. “¡Falso absoluto! Inventado por gente que no tiene ni información verdadera y menos pruebas. Solo para ensuciar”, concluyó.