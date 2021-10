Gisela Dulko recibió un importante apoyo y se refugia en la casa de una actriz famosa

Luego de que Gisela Dulko se enterará que Fernando Gago la engañaba con su mejor amiga, Verónica Laffite, la pareja decidió separarse y ahora la extenista se encontraría en el hogar de una importante actriz argentina, con quien mantiene un vínculo desde hace muchos años: Isabel Macedo.

La mujeres se conocieron cuando Fernando era jugador del Club Vélez Sarsfield y compartía entrenamiento con Federico “El Pocho” Insúa, el exnovio de la actriz. Mientras los futbolistas cumplían con sus obligaciones, sus respectivas parejas compartían momentos durante los partidos.

Isabel Macedo y Gisela Dulko en una tarde de relax. (Gentileza / Ciudad Magazine)

Algunos años posteriores a esto, Macedo se separaría de Insúa y se casaría con el político Juan Manuel Urtubey. Esto no influyo en la amistad que las dos forjaron y que se mantendría a lo largo de los años hasta esta fecha, en la que una necesita la compañía de la otra. Tan fuerte es el vínculo de ambas, que la actriz eligió a la deportista como madrina de Isabelita, su hija con el exgobernador de Salta.

Gisela Dulko e Isabel Macedo refuerzan su amistad.

Gisela Dulko e Isabel Macedo.

“Te amo”, fue lo que decía la publicación que Isabel subió a sus redes sociales, y que por su parte, la extenista le respondió “Yo más”, mostrándose muy sonrientes.

Recordemos que en los últimos días se conocieron más detalles de la polémica separación y Yanina Latorre en el programa “Los Ángeles de la Mañana” reveló: “Tengo novedades de Gago, de parte del entorno de Gisela que, obviamente la finalidad es la misma, pero hay un par de diferencias con la información de Cinthia, no es que te la quiera rebatir pero es lo que dicen ellos”, comenzó diciendo la panelista.

Y siguió: “Gisela asume los cuernos, la separación, todo... pero ella dice que no los encontró en la cama. No hablé con ella directamente, pero sí con alguien muy cercano”. Eran muy amigas (Gisela y Verónica), él (Gago) vivía en Mar del Plata y Verónica le decía cosas como ‘tu marido es un nabo’ o ‘separate’”, contó Yanina sobre las mujeres que en teoría eran amigas. A su vez, agregó que él le decía sobre Lafitte: “Es un gato, no seas amiga de ella”.