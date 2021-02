Gimena Accardi se suma a la obra de Nico Vázquez luego de la salida de Flor Vigna

Luego de la pandemia Nico Vázquez y Benjamín Rojas se pusieron a trabajar en la vuelta de la obra teatral “Una semana nada más” que luego de un éxito inesperado bajó el telón ante la llegada del coronavirus.

Luego de algunas reuniones de equipo y producción, el elenco informó que Flor Vigna ya no sería parte de la obra por otros compromisos y proyectos para este año.

Inmediatamente y ante el apuro por encontrar un reemplazo a un papel vital en la historia de estos tres amigos, Vázquez y Rojas no tuvieron mejor idea que convocar a Gimena Accardi para el papel.

Con fecha de estreno para el 1 de abril, los actores trabajan a contra reloj para que todo quede en perfectas condiciones y los actores vuelvan a encontrar esa química que tiene en show.

A través de su cuenta de Instagram Nico Vázquez comentó la buena nueva: “No puedo explicarles la felicidad que tengo de contarles que la nueva protagonista será @gimeaccardi. Una vez más juntos arriba de un escenario, ahora sí, ¡bienvenida a la fiesta! Te amo. Las entradas estarán disponibles a partir del próximo lunes por @plateanet y prepárense para reírse muy fuerte. ¡Gracias por el cariño de siempre! #UnaSemanaNadaMas”, dijo el actor dando la bienvenida a su esposa.

También Accardi expresó su felicidad a través de las redes y dijo: “Hace 4 años, antes de terminar ‘El otro lado de la cama’, @nicovazquezok me ofreció hacer ‘Una semana nada más’ con @rojas_benja y no dudé ni un segundo, leí el libro y me encantó, pasó un tiempo y me surgió otro proyecto y no pude hacer ambas cosas a la vez, y ahí @florivigna le puso toda la garra y se subió al escenario con alma y corazón. Hoy, las vueltas de la vida, hacen que ahora sea Flor la que tiene otro proyectos y no pueda hacer ambas cosas...así que tal cual lo imaginaban, ahora me subiré yo al escenario con alma y corazón”, dijo para comenzar.

Luego sumó: “El teatro es mi terapia, es lo que me cura, es mi vocación desde que tengo uso de razón. Soy actriz y ahí pertenezco. Ese es mi lugar más seguro, es como un segundo hogar. Encima con el plus de volver a trabajar con la dupla de Nico y Benja, (marido y amigo) los admiro y quiero a ambos, ¡trabajar con ellos siempre es una fiesta! y volver a ser dirigida por @mariano_demaria es el broche de oro. Gracias por el amor, por los mensajes y el cariño. ¿Preparados para reírse hasta que les duela la cara? Porque nosotros ya estamos listos. ¡Los esperamos!”, escribió la actriz.

La obra francesa escrita por Clement Michel, con dirección de Mariano Demaría, producción artística de Nicolás Vázquez y producción general Vázquez y Preludio Producciones se podrá ver a partir del 1 de abril en el teatro El Nacional Sancor Seguros.