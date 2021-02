Flor Vigna y sus razones para dejar la obra “Una semana más”

Flor Vigna la está rompiendo y ya son varios quienes la quieren en sus distintos proyectos. Pero la joven ha tenido que comenzar a elegir entre algunos, por ejemplo, ya dejó de lado su papel como host de MasterChef Celebrity , que terminó siendo ocupado por Fede Bal.

Entre aquellos que aun continuaban en pie, se encontraba la obra que protagonizaba junto a Nico Vázquez y Benjamín Rojas. Incluso hace algún tiempo había subido un video anunciando su regreso a los teatros con un largo mensaje de alegría.

“FELIZ DE DAR ESTA NOTICIA! Después de estar frenados un año, arrancan los motores y VUELVE “UNA SEMANA NADA MÁS” en abril! Gracias por el apoyo y el cariño de todos estos meses, fue un año duro y quise esperar lo máximo posible y después de pensarlo mucho, y sabiendo que mucha gente depende de este laburo, decidí volver. Así que los esperamos para hacerlos reír más que nunca y para que nos olvidemos de ‘las pálidas’, al menos por una hora y media. La risa hace bien”, decía en su publicación.

"Una semana nada más" con teatro lleno.

Pero parece que finalmente su tiempo sobre el escenario terminó y ahora ha sido ella misma quien ha dado la noticia, luego e hablar formalmente con Vázquez.

“Tengo un año por suerte muy lleno de cosas, con una combinación de proyectos muy grandes. Y bueno... Cuando Nico me vino con la propuesta del teatro ya no tenía tiempo físico. Y por más que tanto Nico como Benja son re amigos y la obra es un éxito, que seguro le va a ir de maravilla y ya estaba siendo un éxito antes incluso de la pandemia, ya tenía demasiados compromisos y no podía sumarme”, explicó sobre sus razones para no continuar en el espectáculo.

