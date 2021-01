Flor Vigna se bajó de MasterChef Celebrity y confirmó las razones de su decisión

Luego de varios meses viviendo al máximo las repercusiones del exitoso programa de Telefé, “MasterChef Celebrity” y entrevistando a sus participantes, Flor Vigna tomó la difícil decisión de dejar el ciclo al darle prioridad a temas personales.

Encargada de ser la host digital de certamen internacional la novia de Nico Occhiato se encargó de mostrar el detrás de escena del reality de cocina para los fanáticos ansiosos de saber todo en las redes sociales.

Unas semanas antes del lanzamiento de la segunda edición del programa, Vigna informó a la producción que no seguirá en el ciclo. Entrevistada por DiarioShow la joven comentó: “Lo concreto es que tengo la mejor relación con la gente de Telefé y seguramente habrá nuevos proyectos en común. Me encantó formar parte de semejante éxito, pero decidí no hacer esta segunda edición porque tengo un proyecto que tiene que ver con la actuación, que lo tenía cerrado hace un tiempo para el mes de marzo”, detalló.

Luego agregó: “Y como hace mucho que no me tomó un tiempo libre, decidí parar el mes de febrero y por esa razón no hacer Masterchef 2. Alquilamos una casa con amigos. Y voy a empezar a estudiar música, que es algo que me gusta mucho. A veces da vértigo parar un poco, pero tomé la decisión de hacer una pausa para arrancar marzo con todo”.

El lugar que deja la campeona del Bailando será ocupado por Federico Bal ex participante de la primera edición del certamen culinario.