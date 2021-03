Gianluca Vacchi les dejó una reflexión a los hombres sobre cómo ser un caballero todo el año

El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer no pasó desapercibido en el mundo del espectáculo y la farándula. Es que tanto mujeres como hombres aprovecharon para recordar que es el día que se conmemora la lucha de las mujeres por la participación en la sociedad y su desarrollo íntegro como persona, en pie de igualdad con el hombre.

En este marco, Gianluca Viacchi publicó un reel en Instagram donde envió un reflexivo mensaje a los hombres.

Si bien el empresario fue escueto, resumió en pocas palabras lo que opina de cómo ser un caballero todo el año: “tratar a la mujer como una reina”, sostuvo en el video que obtuvo casi 5 mil comentarios de felicitaciones.

Sus seguidores no tardaron en escribirle: “Grande Gianlu”, “Creo que está explicado perfectamente”, “Ojalá todos los hombres se dieran cuenta de que en esta vida no existirían si no fuese por nosotras”, entre los comentarios con más repercusión.

Sin embargo, hubo también quienes pusieron reparo en que el empresario hablara de “reinas”, para dejar ver que la lucha es por la “igualdad” entre hombres y mujeres. Asimismo, otros aportaron que no se trataba de brindar “felicitaciones” sino de tomar conciencia sobre este aspecto.

No obstante, Sharon Fonseca, esposa, no tardó en dejarle un “Te amo” bajo el video que también tradujo al inglés.

“El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Les deseo a todas las mujeres pasar un lindo día”, inició Gianluca en su discurso.

Fue exactamente en la segunda parte de su alocución donde aclaró que los hombres no deben agasajar a la mujer solo un día, sino respetarlas todo el año. “Pero quiero recordarles también a los hombres que hay otros 364 días en los cuales tenemos que tratar a nuestras mujeres como reinas. Hoy solo es un día donde celebramos cómo las tratamos lo que queda del año, 364 días”, expuso.

La vida en las redes de Gianluca Vacchi

Gianluca Vacchi saltó a la fama en las redes, hasta hacía algunos años era un multimillonario del que nadie sabía. Hasta que comenzó a grabar divertidos videos donde muestra su destreza para el baile.

¡El empresario italiano es toda una estrella! Baila coreografías sumamente sincronizadas con su actual pareja, Sharon Fonseca, en escenarios de su lujosa vida: yates, mansiones, autos de lujo y demás.