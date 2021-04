Friends: A un paso de la confirmación de una reunión con todos los protagonistas

Todo parece llevarse bajo la más estricta confidencialidad, como si secreto de estado se tratara. Pero no es para menos cuando de Friends se habla. No solo es una de las series más exitosas de Warner Bros, sino una de las preferidas en lo que el público refiere. Porque pueden haber muchas series buenas a lo largo del tiempo (Breaking Bad, Peaky Blinders, That 70′s Show, Vikins, Peaky Blinders, The Big Bang Theory, solo por nombrar algunas pocas) pero nadie que pueda superar a este grupete de seis amigos y sus incontables escenas memorables.

Pero puede que el mayor sueño de todo fan de Friends esté por cumplirse, ya que según fuentes confiables, ya se ha confirmado que el especial sin guión de HBO Max comenzará a grabarse en Los Ángeles la próxima semana.

Según lo que se dice, hasta Ben Winston está listo para dirigir la reunión. Los actores serán los productores ejecutivos de la reunión, junto con los creadores de Friends Kevin Bright, Marta Kauffman y David Krane. Emma Conway y James Longman son coproductores ejecutivos.

El especial proviene de una propuesta de Warner Bros. Unscriptex & Alternative television y Fulwell 73 Productions, a lo que serían 27 años del gran estreno, que fue en 1994 y significó el debut de algunos de los seis protagonistas y el mayor éxito de su carrera.

Asi que listos los sillones y control remotos, porque próximamente se podrá ver que fue de Rachel (Jennifer Aniston) , Monica (Courtney Cox), Phoebe (Lisa Kudrow), Joey (Matt LeBlanc), Chandler (Matthew Perry) y Ross (David Schwimmer).

“We’re on a break”: La confesión de Rachel y Ross

Recientemente, los fans enloquecieron con un tweet en el que Jen Aniston había confirmado algunos de los rumores sobre como había seguido la relación con Ross, su amor en la serie.

Cuando la presentadora de televisión Kaitlyn Bristowe le preguntó públicamente y letras mayúsculas si “ella y Ross continuaban juntos”, la actriz dio la mejor respuesta para tirarle un indirecta a la excusa de su ex colega: “Bueno, todavía estamos dándonos un tiempo” (”Well we’re still on a break”).

La repuesta de la actriz.

Aunque la respuesta encantó a los millones de fans en el mundo, hace poco la actriz confesó también que la escena del rompimiento fue una de las más difíciles de grabar en toda la serie. Tanto Aniston como David Schwimmer dijeron que la escena de “El de la mañana siguiente”, se sintió como un sufrimiento real y que ambos había llorado después de terminar de filmar.