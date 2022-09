Florencia Peña posó de espaldas con un body transparente que remarcó su silueta tallada

Este martes por la noche, Florencia Peña enamoró a sus seguidores de Instagram con una postal de espaldas a la cámara, en la que destacó su parte de atrás.

La actriz recuperó su cuenta de Instagram original, en la que tiene casi 6 millones de seguidores, a quienes les enseña todo tipo de contenido.

Dentro de su nuevo feed, las fotos y videos que más likes cosechan son en las que se muestra al borde de la censura de la red social.

Casi todos los días, Florencia Peña comparte algún adelanto de las fotos súper hot que realiza para la plataforma exclusiva para adultos, DivasPlay.

La actriz fue la primera en arriesgarse a tener su perfil erótico y en Instagram, comparte adelantos de lo que produce.

La conductora de “La Puta Ama” encontró esta nueva salida laboral con sus fotografías destinadas para adultos.

Luego, muchas famosas le copiaron, como el caso de Silvina Luna, Silvina Escudero, Adabel Guerrero, Cinthia Fernández, entre otras.

Para esta oportunidad, Florencia publicó en su cuenta una foto de espaldas a la cámara, en la que posó con un body blanco con transparencias, que dejó su parte trasera al descubierto.

La foto de Flor Peña que se llevó todos los likes

La actriz aprovechó la foto subida de tono para promocionar una maquinita para las estrías y celulitis. Y se llevó miles de comentarios halagando su figura, a sus 47 años.

El picante intercambio de Florencia Peña y su marido al aire

Esta semana, LPA celebró 100 programas y Florencia Peña recibió el saludo de personajes de la farándula.

Florencia Peña enamoró con su look para "La p... ama"

Un día tarde, llegó el llamado de su marido Ramiro Ponce de León. “Ayer no me llamaste para los 100″, le dijo Florencia. Y Ramiro le respondió: “Te quería felicitar para los 101″.

“¿Cómo vamos a festejar los 100 programas, ya que ayer no propusiste nada?”, preguntó la conductora. Ponce de León le retrucó: “Mirá, yo tengo 100 juicios ganados, ¿cuándo los festejamos?”.

Para despedirse, Florencia subió de tono la conversación: “Espéreme como a mí me gusta: todo aceitado”, dijo entre risas.

Además, también habló de la barba que se afeitó el abogado: “Ya te dije que a mí no me gusta afeitado. Raspa menos, pero me gusta más la barba”.

Flor Peña con su microbikini blanca.

Florencia Peña recibió la primavera con fotos en bikini.

Florencia Peña

Flor Peña, con su vestido nude.