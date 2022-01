Florencia de la V debutó como conductora en Intrusos y Susana Giménez la ninguneó

Este lunes Florencia de la V tomó las riendas de la conducción de Intrusos y en su primer programa recibió el ninguneo de Susana Giménez tras una nota.

“No me importan los programas que hablan mal. Voy a ver... Si vas a hablar bien, estás perdonado de entrada. Después de que te vea, te digo lo que pienso”, respondió Susana luego de que le pidieran un saludo para Flor en esta nueva etapa del histórico ciclo de chimentos de América.

Al volver al piso, De la V le contestó: “Susana, te hablo de colega a colega. No sé qué habrá pasado en otra gestión. Yo en esta silla soy nueva. Y te voy a decir una cosa y te lo digo mirándote a los ojos: en este programa yo te voy a cuidar, siempre. Lo que haya pasado en el pasado, no sé, no me consta, no me hago cargo. Ya bastante que me hago cargo de mis cosas como que me voy a hacer cargo de las cosas de los demás”, expresó la humorista poniendo paños fríos al asunto.

“Acá te bancamos porque sos la diva máxima de este país. Sos, fuiste y serás la única”, agregó la animadora que en esta nueva etapa del ciclo, estará acompañada por Marcela Tauro y Augusto Tartúfoli (ambos de regreso en el panel) y por Virginia Gallardo, Maite Peñoñori y Lucas Bertero.

“Este programa atravesó mi vida entera”, relató la artista y capocómica, al tomar el mando del histórico ciclo que comandó durante 20 años Jorge Rial por la pantalla de América. “Hoy vinieron mis hijos, me están acompañando. Son los más importante. Este es el sueño de mi vida. Los amo con todo mi corazón”, les replicó Florencia de la V a Paul e Isabella, tras darles un cálido abrazo.

En conjunto, y con timidéz, los niños le contestaron a su madre: “Igual nosotros”. Emocionada, Florencia de la V cerró el especial momento: “Ellos quisieron estar, quisieron acompañarme. No les gusta mucho las cámaras. Esta es mi vida. Para mí es un placer estar acompañándolos todas las tardes”.