Flor Vigna impactó con sus fotos en las que solo luce medias finas y top

Soñar tan profundo hasta que el sueño se haga realidad. Flor Vigna es el espejo exacto de esta frase, se esfuerza y trabaja duro para conseguir lo que desea.

Actualmente, además de desempeñarse como conductora de televisión y modelo, está trabajando en construir de a poco su sueño de ser cantante. A través de sus redes sociales, informa a sus seguidores los escenarios que pisará en los próximos eventos y luego publica las fotografías del show.

Flor Vigna deslumbró en una sesión de fotos / Instagram

Esta vez, la modelo reflexionó acerca de los duros pasos que está dando dentro del mundo de la música y sumó un carrete con videos y fotografías. “Entrenando fuerte para ser la que quiero ser, me encuentro con días muy buenos y días muy malos. Me repito que tengo que aprender a disfrutar del viaje a la meta y no sólo exigirme resultados cuál máquina”, compartió.

Luego sumó algunas palabras haciendo referencia al esfuerzo que conlleva trabajar en su sueño de ser cantante: “Me presento en mil clases y ensayos para sentir que hago todo por eso que quiero. Pero siempre me falta así que me refugio en mis amigos y mi novio. Me vuelvo a dar cuenta que la vida no me exige tanto en realidad, solo soy yo y mi cabeza”.

Flor Vigna deslumbró en una sesión de fotos / Instagram

Para terminar su posteo, consultó a sus seguidores “¿vos cómo vas con tus cosas?”. En la publicación agregó videos en los que se muestra entrenando tanto en baile como en canto, y dando shows sobre el escenario.

Sin dudas, las imágenes que resaltaron en el posteo son tres que parecen formar parte de una sensual y divertida sesión de fotos. Con un top blanco y debajo se viste únicamente con ropa interior negra tapada con medias finas negras.

Flor Vigna deslumbró en una sesión de fotos / Instagram

En la primer fotografía, Vigna posa de frente a la cámara tomándose la delantera y con la lengua afuera, muy juguetona. En las otras imágenes, se muestra sentada jugando a ser modelo sobre una silla de cine.

Flor Vigna y su sesión de fotos con malla ultracavada

Esta vez, la actriz publicó una foto donde se la podía ver con una malla enteriza ultracavada, medias bucaneras y tacos altos. El look lo completan unos collares, aros y un par de anteojos. El posteo acumuló más de 400 mil “likes” y casi 2 mil comentarios.

Flor Vigna

La imagen en cuestión fue acompañada por un texto titulado “Loca linda”, de Eric Martínez, que dice: “De las que ríen y abrazan fuerte, de las que besan y bailan bajo la lluvia, de las que se encabronan y también lloran. De esas con las que te encontrás una sola vez en la vida”.