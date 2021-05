Flor Vigna dio un mensaje conmovedor a sus seguidores sobre la pandemia y no pudo contener el llanto

Este martes y manera sorpresiva Flor Vigna dejó un mensaje en las redes sociales al realizar un vivo y mostrarse vulnerable y extremadamente sensible.

Al borde del llanto y manifestando la vergüenza que le generaba la situación, la ex novia de Nicolás Occhiato se refirió a la actual situación de pandemia en el mundo e invitó a la gente a acercarse a los afectos, a cumplir deseos y lograr desafíos.

Sin una gota de maquillaje y desde el patio de su casa Flor comenzó diciendo: “Buenas, me mandé así de una... Tengo mucha vergüenza con lo que voy a decir, pero la vergüenza es algo que trato en mi vida porque me quitó un montón de posibilidades. Y quiero que me chupe la vergüenza”.

Con casi 3 mil seguidores en línea en los primeros minutos, la joven agregó: “Estoy muy sentimental porque tengo gente muy cercana que la está pasando muy mal con esto del puto COVID-19. Y lo único bueno que me sale pensar en este momento es ahora o nunca”, dijo la actriz muy conmovida.

“Quiero compartirlo. Me está naciendo un gran sentimiento de ahora o nunca, porque realmente se está muriendo gente. Se está muriendo de verdad”, sumó Flor que está a punto de debutar en “Showmatch: La Academia” (El Trece)

“Quiero contagiar que nos animemos, loco. A despertar un poco, a hacer planes nuevos, a hablar todo eso que tenemos que hablar, a perdonar”, dijo la rubia y mencionó algunas actividades que realiza con sus padres y que nunca antes hizo, como viajes o simplemente salir a caminar.

Muy avergonzada por el vivo, Flor dijo: “Estoy cumpliendo cosas personales que no hubiera hecho. Soy una cagona…No quiero contagiar miedo, no quiero contagiar una mala vibra”.

“Pero sí quiero contagiar esta cosa de ahora o nunca, que a mí me da mucho valor para hacer cosas que sino no me hubiese animado”, agregó y no pudo contener las lágrimas. “¡Ay! Me siento una pelotuda llorando en Instagram, pero me parece que estamos en un momento re especial y hay que animarse a hacer las cosas porque nunca se sabe cuándo se puede morir alguien, o cuando ya no te den las pelotas para jugártela y volantear un poco la vida”, reflexionó la bailarina.

“Entonces, si alguien está del otro lado y se quiere animar a hacer un sueño personal, o está muy peleado con algún familiar, realmente es ahora o nunca. Que se animen, que se animen ya porque no sé cuándo…Qué pelotuda, me puse a llorar acá, me siento una boluda de mierda. Pero ojalá que si alguien vio esto, que le sirva para volantear su día y dedicarse a las putas prioridades que queremos de verdad”.

Para finalizar Vigna agregó: “Es un momento muy especial que me pegó mucho por lo que le está pasando a gente cercana. Es ahora o nunca, para animarte a lo que carajo quieras. Con tu familia, con amigos, con el amor, si amás a alguien decíselo. ¿Quién soy? Parezco una coach espiritual. Si les puedo compartir algo es ahora o nunca”.