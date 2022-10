Flor Vigna cautivó con su posteo en el que solo luce ropa interior y está más diosa que nunca

Flor Vigna está viviendo la mejor época de su vida. Además de estar llena de proyectos laborales como presentaciones musicales y la conducción en “El último pasajero”, está viviendo plenamente su relación con Luciano Castro. La gran cantidad de actividades le producen un duro cansancio, lo que mostró en su último posteo.

A través de sus redes sociales, en especial Instagram, la conductora de televisión muestra cada una de las actividades que lleva a cabo en su rutina. Cuenta con más de 5.4 millones de fanáticos que siguen el paso a paso de la modelo.

En uno de sus últimos posteos de Instagram se sinceró y hondó en un tema importante en la vida de los famosos. Se trató de mostrar todas sus facetas y no únicamente en las que se produce expresamente para ello.

“Hace poquito una artista muy hermosa me habló del álter ego como herramienta, como una invitación para animarme a mil cosas que por lo general pienso mucho y hago poco”, expresó al pie del posteo. “Me dieron ganas de jugar un poco a eso ¿Ustedes se animan a uno?”, cerró.

En el extenso carrete de fotos sumó diferentes imágenes que muestran todas las facetas que la conforman. En la primera de ellas posa en modo de sentadilla con sus manos sobre la cabeza, viste ropa interior negra, medias finas del mismo color y unas botas en combinación.

Otro de los archivos que dio mucho que hablar fue el pequeño clip en el que dejó poco a la imaginación. Con un pantalón negro por debajo de la cintura y dejando ver su ropa interior, Flor Vigna se mostró frente al espejo tapando su delantera con sus manos.

Dos de las siguientes fotos pertenecen a la misma producción de fotos en las que vistió las medias finas y botas en combinación. De esta manera, muestra su faceta profesional ante las cámaras.

Por último, el posteo se termina con un video en el que Vigna está comiendo hamburguesa con papas fritas mientras canta y se ríe teniendo la boca llena de comida. En la última imagen, la modelo se muestra absolutamente dormida en medio de un viaje.

La producción de fotos en las que Flor Vigna se lució con medias finas

En una de sus últimas producciones, la modelo reflexionó a través de las redes acerca de los duros pasos que está dando dentro del mundo de la música y sumó un carrete con videos y fotografías. “Entrenando fuerte para ser la que quiero ser, me encuentro con días muy buenos y días muy malos. Me repito que tengo que aprender a disfrutar del viaje a la meta y no sólo exigirme resultados cuál máquina”, compartió.

Flor Vigna deslumbró en una sesión de fotos / Instagram

Para terminar su posteo, consultó a sus seguidores “¿vos cómo vas con tus cosas?”. En la publicación agregó videos en los que se muestra entrenando tanto en baile como en canto, y dando shows sobre el escenario.

Sin dudas, las imágenes que resaltaron en el posteo son tres que parecen formar parte de una sensual y divertida sesión de fotos. Con un top blanco y debajo se viste únicamente con ropa interior negra tapada con medias finas negras.

