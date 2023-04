Flor Vigna bailó de espaldas a la cámara con un enterito muy apretado y lleno de cortes en su parte trasera

Flor Vigna lució un enterito de colores con cortes en una zona muy particular, generando un gran revuelo en las redes sociales. La actriz argentina compartió un video en su cuenta de Instagram, en el que se la ve mostrando su look y sus increíbles atributos.

El outfit de Vigna destacaba por los cortes que tenía en la zona de su cintura, lo que permitía ver mucho más de lo habitual. La actriz, conocida por su tonificado cuerpo, cautivó a sus seguidores con cada una de sus partes. El video se volvió rápidamente viral, generando miles de comentarios y “likes”.

“¡Que hermosa Flor!”, “Sos una bomba”, “Cada día más linda”, “Sencillamente perfecta”, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en su publicación.

La pareja de Luciano Castro suele mostrar su figura en redes sociales y no es la primera vez que genera un gran impacto con sus looks. Además, cuenta con más de 5 millones de seguidores en Instagram, quienes no dudan en elogiar su belleza y estilo.

Flor Vigna ha sido una de las participantes más destacadas en programas como “Combate” y “Bailando por un sueño”. Además, ha participado en obras teatrales y películas, consolidándose como una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

El descontento de Analía Franchín ante la autodefinición de Flor Vigna como “demisexual”

En una reciente emisión del programa “A la Barbarossa” en Telefe, se generó un fuerte debate entre las participantes del programa a raíz de las declaraciones de Flor Vigna sobre su sexualidad.

Georgina Barbarossa, Noelia Antonelli y otras figuras discutieron sobre el tema y defendieron la importancia de visibilizar la diversidad sexual y los diferentes términos que se utilizan para describir la orientación sexual.

Sin embargo, la reacción de Analía Franchín fue contraria a la de sus compañeras. Franchín expresó su desacuerdo con la aparición de nuevos términos para describir la sexualidad, argumentando que esto solo generaba más confusión.

Sus palabras generaron controversia en las redes sociales, donde muchos usuarios la criticaron por su postura, mientras que otros la apoyaron en su opinión.

“Es lo que se decía antes una persona romántica, que le gusta conocerse en profundidad y después van a la cama. No van a acostarse el primer día. Es eso, ahora le quieren poner nombres distintos, déjate de joder”, dijo Analía.