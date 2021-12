Flor Torrente recordó con dolor cuando se enteró del abuso que sufrió su hermano, Toto Kirzner, de niño

Flor Torrente, la hija de Araceli González, fue como invitada al programa Debo Decir de Luis Novaresio y en una charla con el conductor recordó el duro momento en el que se enteró que su hermano había sido abusado. Meses atrás, Toto Kirzner contó con un doloroso relato el episodio que vivió cuando era un niño.

Toto es hijo de Araceli González y Adrián Suar y en PH Podemos Hablar le contó a Andy Kusnetzoff que fue abusado sexualmente por un empleado del barrio en el que vivía. Ya grande, el joven pudo hablar del tema con su familia y luego en el programa de Telefe.

Novaresio le pidió a Florencia que le diga unas palabras a su hermano. “Toto es muy especial. Es una persona que me enseña todo el tiempo, somos muy unidos y un vínculo inexplicable”, resaltó la artista y recordó que él nació cuando ella tenía 10 años y le cambió la vida.

“Yo lo tuve en el programa y es muy divertido, muy inteligente y ahora, después de una parte de su vida, qué tipo valiente”, acotó el conductor en alusión al joven.

Automáticamente, Flor se dio cuenta que Novaresio hacía alusión a la revelación que su hermano hizo en televisión de cuando tenía 7 años y respondió: “Muy valiente, absolutamente”.

El duro momento en el que Flor Torrente supo del abuso que sufrió su hermano

Luego relató cómo vivió el momento en el que se enteró de lo que pasó: “Una se cuestiona muchas cosas y lo primero que llega es la culpa. ,¿Cómo no me di cuenta? Más amado, más cuidado, más protegido...,; son esas que uno entiende que el foco no es uno”.

“Por más que como padres tratemos de proteger a los hijos todo lo que se puede, son cosas que exceden. Pero me parece muy valioso de parte de la familia para que el tenga el espacio para contarlo. Y después, hacerlo público”, destacó Josefina Pouso.

Ese fue el pie para que la actriz comente cómo se enteraron ella y su madre el aberrante hecho del que Toto había sido víctima. “Nosotros nos enteramos después. Nos llamó y nos contó. Fue como, ‘ok, bien, si lo sentiste está perfecto’”, afirmó la actriz, y agregó que todo sucedió de manera natural.

“Estábamos haciendo unas fotos para mi marca y se visitó y se fue al programa. Cuando sale, me llama y me cuenta. Fue como revivir un montón de cosas”, comentó y aclaró que las únicas personas que conocían el abuso era el círculo más íntimo.