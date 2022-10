Flor Jazmín Peña enamoró al posar con un top de cuero, en donde casi se le escapó todo

Flor Jazmín Peña posó para su feed de Instagram con un top de cuero y casi se les escapó su parte de adelante. Completó su look con un pantalón amarillo que encandiló a sus fans.

Flor Jazmín Peña es una de las mejores bailarinas del país y así lo demostró por su paso por ShowMatch.

Con videos que despiertan el suspiro de sus 1.3 millones de seguidores, Flor Jazmín Peña sabe cautivar en sus redes sociales.

Además del baile y de ser influencer, Flor se destaca como una de las conductoras del programa éxito de streaming “Nadie dice nada”, que se emite en Youtube, Twitch y Spotify.

En “Nadie dice nada”, además de Flor, participan Nicolás Occhiato, Nati Jota y Nacho Elizalde, que todas las mañanas de 10 a 13 hs debaten sobre todo tipo de temas de la vida cotidiana.

En esta oportunidad, la bailarina publicó para sus seguidores cuatro fotos, en donde en varias “beboteó” para la cámara con caras sugerentes.

Flor Jazmín posó para su cuenta de Instagram con un top de cuero y un pantalón amarillo que enamoraron a sus seguidores. En tres de las fotos, lo que más se destacó fue su parte delantera.

Flor Jazmín Peña habló de su sexualidad y contó cómo vivió el proceso de cambio

Flor Jazmín Peña brindó una entrevista para María Laura Santillán en Infobae y habló sobre la temática sexual de ‘Nadie dice nada’.

“Son esas cosas que nos atraviesan a todos y que muchas veces no se hablan. Hablamos un montón de sexo y de temas banales”, empezó diciendo.

“Pero en realidad hay un montón de desinformación y pensando que es banal se empieza a generar un tabú. Lo que hacemos es poner ese tabú sobre la mesa y blanquearlo”, agregó.

Y luego Flor Jazmín habló sobre su vida privada: “Yo soy bisexual o ni siquiera bisexual, no me gusta mucho la etiqueta. Creo que me considero libre y me gustan las personas. Pero haber transitado todo eso fue un aprendizaje tanto para ella como para mí”.

Además contó cómo fue que se sintió ante lo que le pasaba: “Encontrarme con lo que a mí me pasaba significaba un montón de crisis. ‘Yo soy la rara de la familia’, ¿entendés?”

“Y hoy ni ahí soy la rara de la familia. Pero era esa oveja negra, la que hacía todo distinto. Hay gente a la que ni le importa, pero a mí sí me pesaba porque… ¡quiero que estés contenta conmigo mamá!”, añadió.