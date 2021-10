Flor de la V reveló en Los Mammones que Isabel “la Coca” Sarli quiso darle su apellido

Flor de la V fue como invitada este miércoles a Los Mammones y habló de todo, incluso de su pasado -el que le costó superar- y de sus comienzos en el mundo del espectáculo. La actriz recordó quiénes la ayudaron a comenzar su camino a la fama y reveló la ayuda que quiso darle Isabel “la Coca” Sarli en un momento delicado de su vida.

Jey Mammón recordó el momento en el que una instrumentista quirúrgica se molestó con el hecho de que la actriz llevara el mismo nombre que ella. “Decía que le afectaba que una travesti llevara su nombre”, explicó Flor sobre el problema que tuvo con esa mujer y que tuvo gran repercusión en su momento.

Incluso, la mujer llevó a la conductora a la Justicia y tuvo que enfrentar un juicio “larguísimo” por lo que dejó de llamarse Florencia de la Vega, para ser simplemente Florencia de la V. Y fue en medio de esa polémica que Isabel Sarli le ofreció su apellido.

“Mi imagen generaba muchísimas cosas, entonces se debatía todo. Mi sexualidad, mis genitales, entonces todo el tiempo había cosas en la tele y era tremendo poder convivir con eso”, expresó sobre los malos momentos que debió afrontar debido a su elección personal.

“Estaba haciendo la temporada con ella en Carlos Paz y sucedió que una persona había mandado cartas documentos a los canales y no me podían nombrar. Se armó todo un escándalo, yo era chica y no podía entender ir presa por una mariconada como esta”, comenzó Florencia su relato.

“Taparon mi nombre en la marquesina y la Coca, amorosa, que tuve el placer de compartir muchas noches con ella me dijo ‘Florencia yo te doy mi apellido’”, reveló la artista.

“Me tendría que haber puesto Florencia Sarli”, reflexionó desde el humor que la caracteriza, arrepentida de no haber aceptado la oferta de la modelo, quien quiso solidarizarse con ella.