Flor de la V habló del supuesto amorío entre Benjamín Vicuña y Luciana Salazar: “Ella estaba prendida fuego”

En las últimas horas trascendió un rumor que vincula a Benjamín Vicuña con Luciana Salazar, luego de que algunas personas los vieran irse juntos de la reapertura de un restaurant. Por su parte, Flor de la V, una de las presentes, desmintió esa información y dio muchísimos detalles de la velada.

Benajamí Vicuña y Luciana Salazar, ¿juntos? Eso asegura Rodrigo Lussich.

“Me lo encuentro en la puerta y le pregunto ‘cómo estás tanto tiempo’. Y era un ternerito mojado, lo vi golpeado. No era el mismo Benjamín Vicuña que yo conozco. Creo que los amigos lo convencieron de salir”, sostuvo la panelista de “A la Tarde”, el ciclo que conduce Karina Mazzocco.

Además, Flor reveló que varias famosas presentes en el recinto, intentaron coquetear con el galán: “Cuando hablan de lo que es cosificar, yo creo que él debe haber sentido eso. En un momento veo que se sienta una señorita a hablar con él. Estaban todas agazapadas para hablar con él. Todas eran conocidas las que se sentaban. Cada vez que me daba vuelta aparecía otra. A él, en toda la noche, nunca lo vi cascabel. No estaba de cacería”, aseguró.

💣 Benjamín Vicuña después de la separación con la China: ¿Comenzó otra historia o sigue en duelo?🤔



INFORMACIÓN EXCLUSIVA de @Flordelav



👇🏼Comentá con #ALaTarde pic.twitter.com/uLSXLM6tUy — JOTAX (@JotaxTV) September 20, 2021

“Pasaba una, pasaba otra. Yo estaba en el toilette y escuchaba como una decía ‘viste cómo la otra me cag... y se sentó (con él)’. Yo en el fondo pensaba ‘¿en qué momento creyó que tenía chances?’. Hubo unas cuantas que fueron a plantar bandera”, relató la actriz.

Luego, le consultaron a la panelista por el comportamiento de Vicuña para con Luli: “Él llegó y saludó a todos, no me acuerdo de haberlo visto charlando con Luciana. Sí me acuerdo de que en una parte de la noche, ella estaba en la plena oscuridad con Charlotte Caniggia y Agustina Casanova, muy cerca de él. Pero fue la que menos cerca estuvo. Yo no la vi acaramelada”, señaló.

Además, comparó la actitud de Salazar, más radiante, a diferencia de lo apagado que se encontraba Benjamín: “Luciana estaba prendida fuego. Estaba con ganas de festejar, como muy fogosa. Ni yo sé a qué hora me fui”, admitió entre risas.

Por último, Flor descartó a Luciana y aseguró que de haber un amorío, el chileno se fijaría en otra mujer, presente esa noche: “Hay una que creo que sí, pero nadie apuntaría a ese lugar. Después de casualidad, como quien no quiere la cosa, estuve en otro lugar y esta persona estaba y le preguntaron. Cuando lo termina de confirmar, lo digo”, concluyó.