Flor de la V apuntó contra Vicky Xipolitakis: “Se hacía la viva y ahora no tiene casa”

En medio del escándalo por el inminente desalojo de Victoria Xipolitakis del lujoso departamento de Recoleta, Flor de la V salió a hablar de la panelista invitada de Telefé y no tuvo filtro al hablar de la vida de la ex “MasterChef Celebrity”.

Por una orden judicial, Xipolitakis deberá dejar el inmueble en el que vivió con su ex marido, Javier Naselli y el pequeño Salvador antes de fin de mes.

En el ciclo conducido por Karina Mazzocco “A la Tarde” (América) y luego de un informe con la situación de la griega, Flor de la V dijo: “Yo lo que pienso, en general, es que... mirá la diferencia con ciertas mujeres del espectáculo: ayer estábamos hablando de Wanda Nara, cómo es la viveza o claridad o la fija que tienen algunas”, dijo la mediática en su introducción.

Luego agregó: “Parecía como muy viva cuando estaba con Naselli, muy inteligente. Andaba mostrando una vida 5 estrellas por el mundo entero y no tiene casa. No tiene departamento y está con un hijo. Me parece que es para analizar…En lugar de carteras hay que comprar lingotitos de oro, eso no falla”, cerró irónica Flor de la V ante la situación de Xipolitakis en este complicado momento.