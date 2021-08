A punto de ser desalojada, Vicky Xipolitakis está endeudada en dólares y contó el drama de su vida

Luego de varios meses lejos de la televisión, Victoria Xipolitakis volvió a Telefé como panelista invitada de “Cortá por Lozano” y en sus intervenciones en los distintos temas tratados en el magazine, la rubia habló de su vida actual, su hijo y los trámites de divorcio de Javier Naselli.

La novedad que por estos días preocupa a la rubia, es el inminente desalojo del lujoso departamento de Recoleta en donde vive la mujer con su pequeño hijo.

El tema del reclamo de la cuota alimentaria por parte de la griega a su, es un tema que viene de hace tiempo y no logra resolverse.

Además, una denuncia de Vicky por violencia de género contra Naselli y una pena leve contra su ex por parte de la Justicia, le trajeron problemas de salud que comentó en sus redes sociales: “A mí me repercutió en los ovarios. Mis ovarios los autodestruí. Mirá qué loco que justo de donde son los nenes”, dijo la Vicky remarcando que siempre protegió sobro todo a su hijo: “yo siempre protegí a Salvador, él no está enterado de nada de nada”.

“Me dijeron que no podía ser más mamá y me agarró un dolor… Hasta en la salud este hombre me está afectando. Me está arruinando hasta la salud”, se lamentó Vicky para luego dar detalles de un nuevo tratamiento al que decidió someterse: “Ahora estoy con medicación. Parece que ahora mis ovarios están despertando de a poquito. Así que me parece que me estoy curando”, concluyó.

Las deudas en dólares de Vicky Xipolitakis

El periodista Carlos Monti contó detalles de la situación financiera de Xipolitakis en “Nosotros a la Mañana” (El Trece). Aseguró que sus deudas acumuladas son su principal problema: “Comenzó el proceso de desalojo a Vicky Xipolitakis, y esta es la cédula de notificación de la Justicia; el dueño del departamento que alquiló ordena el desalojo”, detalló.

“Las partes, cuando se separaron, habían acordado que el 50% lo iba a pagar Naselli y el otro 50% Vicky. 1.500 dólares tenía que pagar cada uno. El señor Naselli se hace cargo de los gastos básicos de servicios, pero ella no pagó su parte”, sostuvo Monti. Así, la deuda económica que contrajo la rubia es inmensa, y por eso llegaron a instancias de un litigio legal.

Vicky Xipolitakis enfrenta una orden de desalojo, por el juicio contra su exmarido, Javier Naselli

“Las partes, cuando se separaron, habían acordado que el 50% lo iba a pagar Naselli y el otro 50% Vicky”, agregó. Y explicó: “1500 dólares tenía que pagar cada uno; el señor Naselli se hace cargo de los gastos básicos de servicios, pero ella no pagó su parte”. En este sentido, aseguró que la deuda económica que contrajo es inmensa, y por eso llegaron a instancias de un litigio legal.