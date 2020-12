Filtraron el audio por el que El Polaco y Barby Silenzi estarían en crisis: Fede Bal lo invita a una fiesta en su pileta y con muchas mujeres

Desde hace unos días se escucha el rumor de que en “Masterchef Celebrity” habría nacido el amor y se apunta directamente a Sofía Pachano y El Polaco. Lo cierto es que el cantante de cumbia niega estar separado de su mujer por lo que ese dicho sería solo un invento.

Pero hoy salió otro run run sobre la vida del músico y de Barby Silenzi, su pareja con quien tuvo a Abril en plena pandemia. En “Los ángeles de la mañana” pusieron al aire una prueba escandalosa de lo que habría desatado la crisis en la relación: un audio explosivo de Fede Bal invitándolo a una fiesta en su casa, con piletas y mujeres.

Andrea Taboada fue quien consiguió el mensaje que el hijo de Carmen Barbieri le envió al rubio y Ángel de Brito explicó: “Alguien le saca el audio al Polaco de su teléfono y alguien se lo manda a Andrea. No es Barby y no la estoy cubriendo”.

Tras decir que no iba a reproducir todo el audio, el conductor del ciclo de El Trece puso play y se escucha a Bal diciendo: “Pero obvio, la pileta está hirviendo. Desde hace tres días que la tengo calentando. ¿Sabés las mujeres que vienen Polaco?”.

“Ahí lo dejo porque después hablan de otras cosas. Cuando Barby escucha este audio se pudre todo”, dice de Brito ante las caras de sorpresas de sus panelistas. Y en ese momento, Yanina Latorre suma detalles porque el músico aceptó la invitación.

“El Polaco fue a la fiesta. No estuvo con una mina en particular, no se levantó a nadie al menos ahí, bailó con todas, se hacía el canchero. Y toda la noche aseguró que estaba soltero. Estaba como muy excitado en contarlo”, reveló la rubia y sumó: “Arrancó como un asado, había mucha gente, muchas chicas. El barman era Pepe Ochoa, amigo de Fede y ex amigo de Laurita, y estaba también Mati Napp. No había ningún otro famoso. Era una joda grande que empezó como un asado. Fue llegando gente, había 30, 40, 50 personas”.

Y Taboada expresó: “Esto fue de viernes para sábado. Y el Polaco no volvió a dormir a la casa”.