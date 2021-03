Fede Bal y Nancy Pazos vivieron un tenso momento en la pantalla de Telefé

Este miércoles Florencia Peña y equipo vivieron un momento tenso con la visita de Federico Bal en el piso quien asistió para hablar de la salud de su madre y de su rol en el exitoso programa “MasterChef Celebrity”.

Una de las integrantes del equipo de Peña es Nancy Pazos, quien defendió a Barbie Vélez cuando la mediática acusó a Fede Bal de violento.

Hace cinco años, cuando la relación entre los actores pasaba su peor momento, Pazos tuvo una fuerte postura a favor de la hija de Nazarena Vélez.

Foto de Fede Bal

También Pazos y Federico tuvieron cruces en Twitter y la periodista llegó a llamarlo “perverso”. Pero cuando la Justicia confirmó el sobreseimiento del actor, Nancy tuvo una charla con Carmen Barbieri y hasta pensó en llamarlo.

Apenas llegó el invitado al estudio, la panelista dijo: “Vos Fede has cambiado, mi amor. Porque te he odiado. Te juro que te he odiado”.

Sorprendido por el comentario de Pazos, Bal respondió: “Hemos tenido peleas, sí”. Fue en ese momento cuando Nancy dijo que la muerte de Santiago Bal y el cáncer de Fede cambiaron su mirada: “Pero no importa. Vos cambiaste un montón, a vos la tragedia y las cosas te han transformado”, dijo la periodista al host digital de MasterChef Celebrity.